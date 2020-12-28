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28 декабря, 2020
 
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Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году

Вопреки пандемии коронавируса и суевериям, связанным с високосным годом, многие звездные пары не побоялись стать в 2020 году мужем и женой. При этом большинство церемоний были проведены без огласки и большого количества гостей.

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В 2020 году знаменитости не побоялись создать семьи
В 2020 году знаменитости не побоялись создать семьи
Фото: depositphotos.com

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы влюбленных звездных пар. Так, американская актриса Дженнифер Лопес со своим женихом, бейсболистом Алексом Родригесом дважды в 2020 году переносили свадьбуАмериканская певица Кети Перри, будучи на тот момент на раннем сроке беременности, и ее избранник, актер Орландо Блум также не рискнули проводить свадебную вечеринку.

Издание "ГОРДОН" предлагает вспомнить, какие украинские и зарубежные знаменитости не побоялись пандемии и суеверий, связанных с високосным годом, и создали семьи в 2020 году.

В начале января обладательница титула "Мисс Украина 2004", психолог и телеведущая Леся Матвеева вышла замуж за ресторатора Валерия Созановского. 

17 марта стало известно о тайной свадьбе украинской певицы MamaRika и музыканта Сергея Середы. Церемония бракосочетания прошла на безлюдном острове Панган (Таиланд) в присутствии местного жителя, который провел таинство обмена клятвами.

В мае 2020 года стало известно, что российский музыкант Андрей Макаревич женился в четвертый раз. Его избранницей стала 36-летняя израильская бизнесвумен Эйнат Кляйн. По словам Макаревича, они познакомились благодаря его намерению посетить Эфиопию. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. 

15 мая, в День семьи, женился участник первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти" Владимир Жогло. Он зарегистрировал брак со своей избранницей Ириной без торжественной церемонии.

20 мая потерял холостяцкий статус герой украинского шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин – он женился на победительнице проекта, 21-летней Дарье Квитковой. Торжественная церемония состоялась в августе на берегу Днепра.

7 июня вышла замуж племянница украинской певицы Софии Ротару артистка Sonya Kay. Ее мужем стал хоккеист Олег Петров, уроженец Новосибирска (Россия).

10 июня стало известно, что украинский певец Виктор Павлик женился на своей молодой помощнице Екатерине Репяховой – пара зарегистрировала брак 29 мая, но сообщила об этом спустя полторы недели.

7 июня вышла замуж украинская модель Юлия Сидоренко. Ее избранником стал грузинский легионер "Шахтера" Давид Хочолава.

17 июля состоялась тайная церемония бракосочетания британской принцессы Беатрис – она вышла замуж за мультимиллионера Эдоардо Мапелли-Моцци. Ранее пара несколько раз переносила дату свадебной церемонии. Спустя три дня после свадьбы Букингемский дворец опубликовал официальные снимки, сделанные во время церемонии.

30 июля 59-летний американский актер Шон Пенн женился на 28-летней австралийской актрисе Лейле Джордж. По словам актера, свадьба состоялась в стиле COVID-19. Молодая супруга Пенна на год младше его дочери Дилан от его второго брака с актрисой Робин Райн. При этом тесть Пенна старше его на один год.

В начале августа стало известно, что 24-летний украинский футболист, игрок английского клуба "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко женился на украинской футбольной журналистке Владе Седан. Жених приехал на церемонию в кремовом свитере и брюках, невеста выбрала для торжества пуловер молочного цвета и джинсы. 

В этом же месяце мужем и женой стали экс-лидер группы "Грибы", фронтмен проекта Youra Юрий Бардаш и украинская модель Елизавета Коцюба. В конце декабря у пары родилась дочь Сара.

19 сентября свадебные фото опубликовала проживающая в России украинская певица Анна Седокова. Ее третьим мужем стал латвийский баскетболист Янис Тимма. 

19 сентября 38-летняя российская модель Наталья Водянова стала женой французского бизнесмена Антуана Арно. Официальная церемония бракосочетания Водяновой и Арно состоялась в мэрии Парижа (Франция).

90-летний украинский хореограф и судья проекта "Танцы со звездами" на "1+1" Григорий Чапкис, который сейчас находится в больнице с двусторонней пневмонией, 20 сентября в эфире шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" заявил, что в 2020 году сменил статус холостяка, женившись на своей избраннице, имя которой не назвал. 

10 октября женился сын украинской ведущей Оксаны Марченко от ее первого брака с бизнесменом Юрием Коржом Богдан Марченко. 

15 октября состоялась свадьба украинского ведущего Владимира Остапчука. Его женой стала нотариус Кристина Горняк. Для ведущего это второй брак, а для его жены – первый. Во время свадебного торжества невеста сменила три наряда.

29 октября стало известно, что американская актриса Скарлетт Йоханссон в третий раз вышла замуж. Ее мужем стал шоумен Колин Жост. На свадебную церемонию были приглашены только самые близкие люди.

20 декабря 25-летняя российская актриса Елизавета Арзамасова стала женой 47-летнего российского фигуриста Ильи Авербуха. Для свадебной церемонии невеста выбрала светло-голубое платье с открытыми плечами, а жених был в светлых брюках и черном пиджаке, надетом на белую футболку. 

Для Арзамасовой это первый брак. Она стала второй женой Авербуха.

Теги: Андрей Макаревич, свадьба, Александр Зинченко, Дженнифер Лопес, Наталья Водянова, Анна Седокова, Шон Пенн, Кэти Перри, Владимир Остапчук, Оксана Марченко, Леся Матвеева, Sonya Kay, Григорий Чапкис, Влада Седан, церемония, принцесса Беатрис, пандемия, MamaRika, Елизавета Арзамасова
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