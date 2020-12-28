Свадьбы 2020. Кто из знаменитостей создал семью в этом году

Вопреки пандемии коронавируса и суевериям, связанным с високосным годом, многие звездные пары не побоялись стать в 2020 году мужем и женой. При этом большинство церемоний были проведены без огласки и большого количества гостей.

В 2020 году знаменитости не побоялись создать семьи Фото: depositphotos.com

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы влюбленных звездных пар. Так, американская актриса Дженнифер Лопес со своим женихом, бейсболистом Алексом Родригесом дважды в 2020 году переносили свадьбу. Американская певица Кети Перри, будучи на тот момент на раннем сроке беременности, и ее избранник, актер Орландо Блум также не рискнули проводить свадебную вечеринку.

Издание "ГОРДОН" предлагает вспомнить, какие украинские и зарубежные знаменитости не побоялись пандемии и суеверий, связанных с високосным годом, и создали семьи в 2020 году.

В начале января обладательница титула "Мисс Украина 2004", психолог и телеведущая Леся Матвеева вышла замуж за ресторатора Валерия Созановского.

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17 марта стало известно о тайной свадьбе украинской певицы MamaRika и музыканта Сергея Середы. Церемония бракосочетания прошла на безлюдном острове Панган (Таиланд) в присутствии местного жителя, который провел таинство обмена клятвами.

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В мае 2020 года стало известно, что российский музыкант Андрей Макаревич женился в четвертый раз. Его избранницей стала 36-летняя израильская бизнесвумен Эйнат Кляйн. По словам Макаревича, они познакомились благодаря его намерению посетить Эфиопию. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране.

15 мая, в День семьи, женился участник первого украиноязычного юмористического шоу "Вар'яти" Владимир Жогло. Он зарегистрировал брак со своей избранницей Ириной без торжественной церемонии.

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20 мая потерял холостяцкий статус герой украинского шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин – он женился на победительнице проекта, 21-летней Дарье Квитковой. Торжественная церемония состоялась в августе на берегу Днепра.

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7 июня вышла замуж племянница украинской певицы Софии Ротару артистка Sonya Kay. Ее мужем стал хоккеист Олег Петров, уроженец Новосибирска (Россия).

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10 июня стало известно, что украинский певец Виктор Павлик женился на своей молодой помощнице Екатерине Репяховой – пара зарегистрировала брак 29 мая, но сообщила об этом спустя полторы недели.

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7 июня вышла замуж украинская модель Юлия Сидоренко. Ее избранником стал грузинский легионер "Шахтера" Давид Хочолава.

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17 июля состоялась тайная церемония бракосочетания британской принцессы Беатрис – она вышла замуж за мультимиллионера Эдоардо Мапелли-Моцци. Ранее пара несколько раз переносила дату свадебной церемонии. Спустя три дня после свадьбы Букингемский дворец опубликовал официальные снимки, сделанные во время церемонии.

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30 июля 59-летний американский актер Шон Пенн женился на 28-летней австралийской актрисе Лейле Джордж. По словам актера, свадьба состоялась в стиле COVID-19. Молодая супруга Пенна на год младше его дочери Дилан от его второго брака с актрисой Робин Райн. При этом тесть Пенна старше его на один год.

В начале августа стало известно, что 24-летний украинский футболист, игрок английского клуба "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко женился на украинской футбольной журналистке Владе Седан. Жених приехал на церемонию в кремовом свитере и брюках, невеста выбрала для торжества пуловер молочного цвета и джинсы.

В этом же месяце мужем и женой стали экс-лидер группы "Грибы", фронтмен проекта Youra Юрий Бардаш и украинская модель Елизавета Коцюба. В конце декабря у пары родилась дочь Сара.

19 сентября свадебные фото опубликовала проживающая в России украинская певица Анна Седокова. Ее третьим мужем стал латвийский баскетболист Янис Тимма.

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19 сентября 38-летняя российская модель Наталья Водянова стала женой французского бизнесмена Антуана Арно. Официальная церемония бракосочетания Водяновой и Арно состоялась в мэрии Парижа (Франция).

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90-летний украинский хореограф и судья проекта "Танцы со звездами" на "1+1" Григорий Чапкис, который сейчас находится в больнице с двусторонней пневмонией, 20 сентября в эфире шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" заявил, что в 2020 году сменил статус холостяка, женившись на своей избраннице, имя которой не назвал.

10 октября женился сын украинской ведущей Оксаны Марченко от ее первого брака с бизнесменом Юрием Коржом Богдан Марченко.

15 октября состоялась свадьба украинского ведущего Владимира Остапчука. Его женой стала нотариус Кристина Горняк. Для ведущего это второй брак, а для его жены – первый. Во время свадебного торжества невеста сменила три наряда.

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29 октября стало известно, что американская актриса Скарлетт Йоханссон в третий раз вышла замуж. Ее мужем стал шоумен Колин Жост. На свадебную церемонию были приглашены только самые близкие люди.

20 декабря 25-летняя российская актриса Елизавета Арзамасова стала женой 47-летнего российского фигуриста Ильи Авербуха. Для свадебной церемонии невеста выбрала светло-голубое платье с открытыми плечами, а жених был в светлых брюках и черном пиджаке, надетом на белую футболку.

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Для Арзамасовой это первый брак. Она стала второй женой Авербуха.