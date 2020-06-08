Племянница Ротару вышла замуж. Фото

Племянница украинской певицы Софии Ротару, исполнительница Sonya Kay поделилась свадебным снимком.

Sonya Kay: Это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни! Фото: sonyakayofficial / Instagram

29-летняя украинская певица Sonya Kay, племянница Софии Ротару, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в объятиях мужа, 27-летнего хоккеиста Олега Петрова.

"7 июня 2020. Это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни! Мое сердце принадлежит тебе! Люблю тебя бесконечно!" – написала она.

Олег Петров – уроженец Новосибирска, он гражданин России. Играет за украинкий клуб "Днепр". Об этом сообщается на сайте "Украинской хоккейной лиги".

Настоящее имя Sonya Kay – София Хлябыч. Она дочь сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Ее отец Сергей Хлябыч был художественным руководителем ансамбля "Черемош", в котором пели сестры Лидия, Аурика и София Ротару.