Племянница Ротару вышла замуж. Фото

29-летняя украинская певица Sonya Kay, племянница Софии Ротару, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в объятиях мужа, 27-летнего хоккеиста Олега Петрова.
"7 июня 2020. Это был, наверное, самый счастливый день в моей жизни! Мое сердце принадлежит тебе! Люблю тебя бесконечно!" – написала она.
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7.06.2020. Это был наверное самый счастливый день в моей жизни! Моё сердце принадлежит тебе! Люблю тебя бесконечно! @1_petrov * #сонякей#sonyakay#love#wedding#couple#happy#mood#fairmont#kyiv#ukraine#sweet#follow#like#beautiful#look#photo#amazing#flowers#sunshine#summer#rings
Олег Петров – уроженец Новосибирска, он гражданин России. Играет за украинкий клуб "Днепр". Об этом сообщается на сайте "Украинской хоккейной лиги".
Настоящее имя Sonya Kay – София Хлябыч. Она дочь сестры украинской певицы Софии Ротару Лидии. Ее отец Сергей Хлябыч был художественным руководителем ансамбля "Черемош", в котором пели сестры Лидия, Аурика и София Ротару.