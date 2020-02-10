"Поринай". Племянница Ротару Sonya Kay выпустила клип. Видео
Украинская исполнительница Sonya Kay, племянница певицы Софии Ротару, на своем YouTube-канале презентовала клип (лирик-видео) на песню "Поринай". Автор трека – Андрей Осадчук. Композицию певица посвятила своему будущему мужу. Режиссеры лирик-видео – Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак. "Я давно хотела исполнить лирическую песню, но не понимала, почему не получается. Для этого понадобилось всего встретить нужного человека, который показал, что такое настоящая забота и любовь. Милый, спасибо тебе", – написала она. В клипе певица исполняет песню, лежа в лодке.
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