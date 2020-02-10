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10 февраля, 2020
 
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React. Вышел клип The Pussycat Dolls. Видео

Американская группа The Pussycat Dolls на своем YouTube-канале презентовала клип на трек React. Видео вышло после десятилетнего перерыва. В ролике участницы группы станцевали в латексных костюмах и ботфортах. Они появились на фоне огня, а также под дождем, в помещении, наполненном водой. Клип на YouTube набрал почти 6 млн просмотров менее чем за сутки с момента публикации.

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Клип на YouTube набрал почти 6 млн просмотров менее чем за сутки с момента публикации
Клип на YouTube набрал почти 6 млн просмотров менее чем за сутки с момента публикации
Скриншот: The Pussycat Dolls / YouTube

видео

Видео: The Pussycat Dolls / YouTube
Теги: видео, клип, The Pussycat Dolls
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