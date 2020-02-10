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"Человек-невидимка". Вышел новый трейлер фильма с Элизабет Мосс. Видео

На YouTube-канале Universal Pictures разместили новый трейлер фильма "Человек-невидимка". В основе картины – одноименный роман английского писателя Герберта Уэллса. Действие фильма разворачивается в наши дни. Главная героиня, Сесилия Касс, долгое время страдает от абьюзивных отношений со склонным к психологическому садизму ученым Эдрианом. Когда женщина решает сбежать, ее бывший возлюбленный совершает суицид. Вскоре Сессилии начинает казаться, что за ней постоянно следят. Роли исполнили Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн, Элдис Ходж, Харриет Дайер, Сторм Рейд. Режиссер – Ли Уоннелл. Мировая премьера фильма намечена на 28 февраля 2020 года.

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Лента основана на одноименном романе английского писателя Герберта Уэллса
Лента основана на одноименном романе английского писателя Герберта Уэллса
Скриншот: Universal Pictures / YouTube
видео

Видео: Universal Pictures / YouTube
Теги: фильм, видео, трейлер, Элизабет Мосс
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