25-летняя Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Авербуха. Видео

25-летняя российская актриса Елизавета Арзамасова вышла замуж за 47-летнего российского фигуриста Илью Авербуха. Видеозапись регистрации брака она обнародовала 20 декабря на своей странице в Instagram.
Для свадебной церемонии невеста выбрала светло-голубое платье с открытыми плечами, а жених был в светлых брюках, черном пиджаке, надетом на белую футболку.
В конце регистрации вместо традиционной речи ведущей церемонии прозвучал голос автонавигатора, сообщивший, что маршрут построен.
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Для Арзамасовой это первый брак. Она стала второй женой Авербуха. Ранее он был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. В 2004 году у пары родился сын Мартин.
По информации российского таблоида "StarHit", об отношениях пары стало известно летом 2020 года.
Арзамасова стала известна по роли вундеркинда Галины Сергеевны Васнецовой в сериале "Папины дочки" на канале СТС.