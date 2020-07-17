Принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского мультимиллионера – СМИ

О свадьбе 31-летней британской принцессы Беатрис и 36-летнего итальянского мультимиллионера Эдоардо Мапелли-Моцци сообщило издание Daily Mail.

Изначально свадьба принцессы Беатрис была запланирована на сентябрь 2019 года Фото: ЕРА

31-летняя принцесса Беатрис 17 июля тайно вышла замуж за своего избранника, мультимиллионера Эдоардо Мапелли-Моцци, сообщает таблоид Daily Mail.

По информации издания, на церемонии бракосочетания присутствовала королева Великобритании Елизавета II с мужем, герцогом Эдинбургским Филиппом. О присутствии других представителей королевской семьи на закрытой церемонии бракосочетания дочери младшего сына королевы Елизаветы II издание не сообщает.

Фото королевы Великобритании с супругом, сидящих на заднем сидении автомобиля, опубликовано 17 июля на фан-странице супруга королевы Великобритании.

"Королева и принц Филипп были замечены, когда ехали в Винздор на тайную церемонию бракосочетания принцессы Беатрис", – говорится в комментарии к публикации.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о помолвке в сентябре 2019 года, но после скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, в который оказался ввязан принц Эндрю, отец Беатрис и третий ребенок королевы Елизаветы II, со свадьбой пришлось повременить.

В феврале 2020 года стало известно, что свадебная церемония запланирована на конец мая, однако из-за коронавируса мероприятие было перенесено на неопределенный срок.

Принцесса Беатрис внучка королевы Елизаветы II. Она девятая в очереди на трон Великобритании.

Эдоардо Аллесандро Мапелли-Моцци имеет титул графа. У него были двухлетние отношения с лондонским архитектором китайского происхождения Дарой Хуанг. От этого романа у него есть сын Кристофер Вольм Мапелли-Моцци.