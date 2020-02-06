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06 февраля, 2020
 
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Британская принцесса Беатрис определилась с датой свадьбы – СМИ

31-летняя британская принцесса Беатрис и 36-летний мультимиллионер Эдоардо Мапелли-Моцци, по информации The Sun, проведут свадебное торжество в Букингемском дворце.

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Пара с нетерпением ждет свадьбы СМИ
Пара с нетерпением ждет свадьбы – СМИ
Фото: EPA

31-летняя британская принцесса Беатрис и 36-летний мультимиллионер Эдоардо Мапелли-Моцци поженятся 29 мая. Об этом сообщает The Sun.

Дата еще не подтверждена, ее называют приближенные к паре лица. Местом проведения церемонии должен стать Букингемский дворец.

"Мы оба так взволнованы тем, что вместе начинаем это жизненное приключение, и не можем дождаться свадьбы", – передают слова невесты и жениха инсайдеры.

По словам друга принцессы Беатрис, она намерена пригласить на торжество бывшую девушку своего жениха, а также хочет, чтобы их сын был свидетелем  жениха.

Ее отношения с Мапелли Моцци длятся менее года.

Беатрис уже носит помолвочное кльцо с бриллиантом, созданное британским ювелиром Шоном Леаном в сотрудничестве с Leane Mozzi.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о помолвке в сентябре 2019 года, но после скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, в который оказался ввязан принц Эндрю, отец Беатрис, со свадьбой пришлось повременить. 

Принцесса Беатрис внучка королевы Елизаветы II. Она девятая в очереди на трон Великобритании. 

Эдоардо Аллесандро Мапелли-Моцци имеет титул графа. У него были двухлетние отношения с лондонским архитектором китайского происхождения Дарой Хуанг. От этого романа у него есть сын Кристофер Вольм Мапелли-Моцци.

Теги: королева Елизавета II, свадьба, принц Эндрю, принцесса Беатрис, Эдоардо Мапелли-Моцци
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