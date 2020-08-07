  Украинский футболист Зинченко женился на футбольной журналистке. Свадебное видео

Церемония бракосочетания украинского футболиста, игрока английского клуба "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александра Зинченко и спортивной журналистки Влады Седан состоялась в Великобритании.

24-летний украинский футболист, игрок английского клуба "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко женился на украинской футбольной журналистке Владе Седан. Об этом рассказала супруга Зинченко на своей странице в Instagram.

По словам Влады Седан, регистрация брака состоялась 12 марта в Лондоне в офисе украинского посольства в Великобритании.

Видеозапись церемонии бракосочетания Влада Седан разместила на своем канале в YouTube.

"Четыре месяца назад я стала женой, а Зинченко уже, сорри, но не холостяк", – сообщила она.

По словам журналистки, регистрация брака проходила без гостей в "скромной обстановке" – влюбленные обменялись кольцами и получили свидетельство о регистрации брака.

Жених приехал на церемонию в кремовом свитере и брюках, невеста выбрала для торжества пуловер молочного цвета и джинсы.

ВИДЕО

Видео: Влада Седан / YouTube

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в июле 2016 года. По информации Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов, недельный оклад украинца составляет £20 тысяч, что равняется £1,04 млн в год – это одна из самых низких зарплат в команде.

Влада Седан (девичья фамилия – Щеглова) в 2016 году была признана самой красивой болельщицей на Евро-2016. После этого ее пригласили работать на телеканал о футболе.

С Зинченко Влада Седан познакомилась в 2019 году.