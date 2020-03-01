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Украинец Зинченко вместе с "Манчестер Сити" завоевал Кубок английской лиги. Фоторепортаж

Сегодня 21.33
1 марта футбольный клуб "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, выиграл Кубок английской лги, одолев в финале на стадионе в Лондоне "Астон Виллу" со счетом 2:1. Сайт лиги сообщает, что Зинченко играл с первой до последней минуты поединка. Все три мяча были забиты в первом тайме. "Манчестер Сити" забивал на 20-й минуте (Агуэро) и 30-й (Родри), а "Астон Вилла" – на 41 минуте (Самато). Фотографии с матча опубликовало агентство ЕРА.
Теги: футбол, Англия, Лондон, Александр Зинченко, украинец, Манчестер Сити
 

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