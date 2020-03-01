Украинец Зинченко вместе с "Манчестер Сити" завоевал Кубок английской лиги. Фоторепортаж

ПОТ И МОЗОЛИ: ОСТАРБАЙТЕРЫ В КОНЦЛАГЕРЯХ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

продолжают серию спецпроектов, посвященных украинцам, прошедшим через нацистские концентрационные лагеря. В основе публикаций – материалы выставки "Триумф человека", которая в мае --- августе 2018 года работала возле Главного почтамта в Киеве. Научные сотрудники Центра исследования освободительного движения в сотрудничестве с партнерами собрали уникальные материалы о людях, прошедших тяжелейшие испытания, но не потерявших человеческое достоинство. В предыдущих публикациях были представлены, сведения о лагерном быте и порядках, рассказ, которые оказались за колючей проволокой, оа также о том, какие испытания выпали на долю. В этой части цикла – рассказ о судьбах людей, которых вывезли из Украины на принудительные работы в Германию, а затем отправили в концлагеря.