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"Манчестер Сити" обжалует исключение из еврокубков в Спортивном арбитражном суде

В "Манчестер Сити" заявили, что следователь УЕФА еще до начала расследования публично огласил итоги и санкции, которые намеревался применить к клубу.

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"Манчестер Сити" играет в Лиге чемпионов в текущем сезоне
"Манчестер Сити" играет в Лиге чемпионов в текущем сезоне
Фото: EPA

Английский "Манчестер Сити" 14 февраля опубликовал на официальном сайте заявление о дисквалификации клуба из еврокубков на два года.

"Манчестер Сити" разочарован, но не удивлен сегодняшним заявлением Арбитражной палаты УЕФА. Клуб всегда чувствовал острую необходимость в поиске независимого органа и процесса для беспристрастного рассмотрения доказательств в поддержку своей позиции", – пишет клуб.

В "Манчестер Сити" заявили, что в декабре 2018 года главный следователь УЕФА еще до начала расследования публично огласил итоги и санкции, которые он намеревался применить к клубу.

"Последовавший за этим ошибочный процесс со стороны УЕФА означал, что не было никаких сомнений в конечном результате. Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, которая была подтверждена решением Спортивного арбитражного суда (CAS)", – пишет клуб.

В "Манчестер Сити" назвали процесс УЕФА предвзятым.

"Клуб как можно скорее будет добиваться беспристрастного решения и, следовательно, при первой же возможности начнет рассмотрение дела в CAS", – резюмировал английский клуб.

14 февраля Арбитражная палата УЕФА наложила дисциплинарные меры на "Манчестер Сити" из-за нарушения правил финансового fair play и постановила, что клуб должен быть исключен из еврокубков на два года (в сезонах 2020/21 и 2021/22).

В текущем еврокубковом сезоне "Манчестер Сити" играет в Лиге чемпионов, где дошел до 1/8 финала. На этой стадии команда сыграет против испанского клуба "Реал" (Мадрид).

В июле 2016 года в "Манчестер Сити" перешел украинский футболист Александр Зинченко. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.

Теги: футбол, Англия, санкции, УЕФА, Лига чемпионов, Манчестер Сити, Спортивный арбитражный суд
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