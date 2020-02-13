Зинченко – один из самых низкооплачиваемых игроков "Манчестер Сити" – СМИ

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко получает одну из самых низких зарплат в команде, сообщает Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов.
Недельный оклад украинца составляет £20 тысяч, что равняется £1,04 млн в год.
Меньше Зинченко в "Манчестер Сити" получает только английский полузащитник Фил Фоден – £624 тыс. в год.
Наибольшая зарплата в команде у бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне – £18,2 млн за год.
Ранее сообщалось, что другой украинец, который выступает в чемпионате Англии, Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком "Вест Хэма".
Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в июле 2016 года. В текущем сезоне украинец сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.