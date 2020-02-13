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Зинченко – один из самых низкооплачиваемых игроков "Манчестер Сити" – СМИ

Годовая зарплата украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко составляет около £1 млн, пишет ресурс Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов.

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Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году
Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году
Фото: EPA

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко получает одну из самых низких зарплат в команде, сообщает Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов.

Недельный оклад украинца составляет £20 тысяч, что равняется £1,04 млн в год.

Меньше Зинченко в "Манчестер Сити" получает только английский полузащитник Фил Фоден – £624 тыс. в год.

Наибольшая зарплата в команде у бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне – £18,2 млн за год.

Ранее сообщалось, что другой украинец, который выступает в чемпионате Англии, Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком "Вест Хэма".

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в июле 2016 года. В текущем сезоне украинец сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.

Теги: футбол, Украина, Англия, зарплата, деньги, футболист, Манчестер Сити, футболист Александр Зинченко, чемпионат Англии
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