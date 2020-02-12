Ярмоленко – самый высокооплачиваемый игрок "Вест Хэма" – СМИ

Годовая зарплата украинского полузащитника "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко составляет около £6 млн, пишет ресурс Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов.

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом 2018 года Фото: EPA

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком команды, сообщает Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов.

Украинец получает £115 тыс. в неделю, что равняется £5,98 млн в год.

Второе место по величине зарплаты в "Вест Хэме" занимает английский вингер Джек Уилшир (£100 тыс. в неделю), третий – бразилец Филипе Андерсон (£85 тыс.).

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" летом 2018 года из дортмундской "Боруссии". По неофициальной информации, сума трансфера составила €20 млн.

В этом сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 поединков во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Сейчас украинец травмирован. В последний раз футболист выходил на поле в составе лондонской команды 14 декабря в матче против "Саутгемптона".