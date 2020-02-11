Украинский вратарь Лунин признан лучшим игроком матча в Сегунде

Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин совершил четыре сейва в матче 27-го тура второго дивизиона чемпионата Испании против "Райо Вальекано".

Лунин в пяти матчах за "Овьедо" пропустил шесть голов Фото: EPA

Украинский голкипер испанского "Овьедо" Андрей Лунин признан лучшим игроком матча 27-го тура Сегунды против "Райо Вальекано", пишет ресурс Eldesmarque.

Лунин отыграл весь матч и пропустил на 75-й минуте с пенальти. "Овьедо" сыграло вничью со счетом 1:1.

"Лунин хорошо себя показал в первом тайме и почти отбил пенальти. В целом украинц был лучим в составе "Овьедо", – пишет издание.

Статистический портал SofaScore поставил Лунину оценку в 7,2 балла – это четвертый результат в составах обеих команд.

Украинец совершил четыре сейва, три из них после ударов из-за пределов штрафной. Пять раз Лунин перехватил навес.

Скриншот: sofascore.com

После 27 туров "Овьедо" занимает 18-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Испании и имеет в активе 29 очков.

Лунин выступает за испанский клуб на правах аренды, контракт украинца принадлежит мадридскому "Реалу". Это пятый матч Лунина за "Овьедо", в этих играх голкипер пропустил шесть голов.