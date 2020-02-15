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Убытки "Манчестер Сити" из-за еврокубкового бана составят около £300 млн – эксперт

По словам финансового эксперта Кирана Магуайра, "Манчестер Сити" потеряет деньги за участие в Лиге чемпионов, со спонсорских контрактов и продажи билетов.

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"Манчестер Сити" дисквалифицирован из еврокубков на два сезона
"Манчестер Сити" дисквалифицирован из еврокубков на два сезона
Фото: EPA

Убытки "Манчестер Сити" из-за дисквалификации из еврокубков составят около £300 млн, сказал финансовый эксперт Киран Магуайр в комментарии телеканалу Sky Sports.

"Манчестер Сити" не получит от УЕФА около £100 млн за участие в одном сезоне Лиги чемпионов. К этому стоит добавить деньги с домашних матчей – это £30–40 млн. Некоторые спонсоры также прекратят сотрудничество с клубом", – сказал Магуайр.

Эксперт считает, что потери в £150 млн за один сезон без еврокубков могут критически сказаться на будущем "Манчестер Сити".

14 февраля Арбитражная палата УЕФА наложила дисциплинарные меры на "Манчестер Сити" из-за нарушения правил финансового fair play и постановила, что клуб должен быть исключен из еврокубков на два года (в сезонах 2020/21 и 2021/22).

В тот же день "Манчестер Сити" выступил с заявлением, где сказано, что клуб подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

В текущем еврокубковом сезоне "Манчестер Сити" играет в Лиге чемпионов, где дошел до 1/8 финала. На этой стадии команда сыграет против испанского клуба "Реал" (Мадрид).

В июле 2016 года в "Манчестер Сити" перешел украинский футболист Александр Зинченко. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.

Теги: футбол, УЕФА, Лига чемпионов, финансы, Манчестер Сити, дисквалификация
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