"Манчестер Сити" могут лишить очков в чемпионате Англии – СМИ

Нарушение финансового fair play со стороны "Манчестер Сити" распространяется и на чемпионат Англии, пишет британское издание The Independent.

Английская Премьер-лига может наложить свои санкции на "Манчестер Сити" в связи с нарушением клубом финансового fair play, пишет британское издание The Independent.

По информации источника, нарушение правил финансового fair play распространяется и на внутренние соревнования из-за лицензии УЕФА.

"Манчестер Сити" грозит снятие очков в чемпионате Англии. Сколько именно баллов могут забрать у клуба, не сообщается.

После 25 туров АПЛ клуб из Манчестера занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии и имеет в активе 51 очко.

14 февраля Арбитражная палата УЕФА наложила дисциплинарные меры на "Манчестер Сити" из-за нарушения правил финансового fair play и постановила, что клуб должен быть исключен из еврокубков на два года (в сезонах 2020/21 и 2021/22).

В тот же день "Манчестер Сити" выступил с заявлением, где сказано, что клуб подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

В текущем еврокубковом сезоне "Манчестер Сити" играет в Лиге чемпионов, где дошел до 1/8 финала. На этой стадии команда сыграет против испанского клуба "Реал" (Мадрид).

В июле 2016 года в "Манчестер Сити" перешел украинский футболист Александр Зинченко. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.