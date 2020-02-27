Лига чемпионов. "Манчестер Сити" победил "Реал", "Ювентус" уступил "Лиону"

26 февраля прошли первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Лион" – "Ювентус" – 1:0.
Голы: Тусар, 31.
"Реал" – "Манчестер Сити" – 1:2.
Голы: Иско, 60 – Жезус, 78, Де Брюйне, 83 (пенальти).
Удаление: Рамос, 86 ("Реал").
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку на поединок.
Ответные поединки "Манчестер Сити" – "Реал" и "Ювентус" – "Лион" пройдут 17 марта.
На прошлой неделе состоялось еще четыре матча Лиги чемпионов. 25 февраля "Бавария" разгромила "Челси", а "Наполи" сыграл вничью с "Барселоной".