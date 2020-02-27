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Лига чемпионов. "Манчестер Сити" победил "Реал", "Ювентус" уступил "Лиону"

"Лион" победил "Ювентус" на домашнем поле, "Манчестер Сити" обыграл "Реал" на выезде.

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"Манчестер Сити" победил "Реал" со счетом 2:1
"Манчестер Сити" победил "Реал" со счетом 2:1
Фото: EPA

26 февраля прошли первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Лион" – "Ювентус" – 1:0.

Голы: Тусар, 31.

"Реал" – "Манчестер Сити" – 1:2.

Голы: Иско, 60 – Жезус, 78, Де Брюйне, 83 (пенальти).

Удаление: Рамос, 86 ("Реал").

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку на поединок.

Ответные поединки "Манчестер Сити" – "Реал" и "Ювентус" – "Лион" пройдут 17 марта.

На прошлой неделе состоялось еще четыре матча Лиги чемпионов. 25 февраля "Бавария" разгромила "Челси", а "Наполи" сыграл вничью с "Барселоной".

Теги: футбол, Лига чемпионов, Реал (Мадрид), Лион, Ювентус Турин, Манчестер Сити, футболист Александр Зинченко
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