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"Челси" – "Бавария". Онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов

25 февраля на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне пройдет первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "Челси" – "Бавария". Начало – в 22.00. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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"Челси" примут "Баварию" на домашнем поле
"Челси" примут "Баварию" на домашнем поле
Фото: EPA
Теги: футбол, Лига чемпионов, Челси, Бавария
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