Лига чемпионов. Где и когда смотреть матчи 1/8 финала на этой неделе

25-го и 26 февраля пройдет четыре матча 1/8 Лиги чемпионов.
25 февраля
"Челси" – "Бавария" – 22.00. Стадион: "Стэмфорд Бридж". Трансляция: "Футбол 1". Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи;
"Наполи" – "Барселона" – 22.00. Стадион: "Сан-Паоло". Трансляция: "Футбол 2".
26 февраля
"Лион" – "Ювентус" – 22.00. Стадион: "Парк Олимпик Лионне". Трансляция: "Футбол 1";
"Реал" – "Манчестер Сити" – 22.00. Стадион: "Сантьяго Бернабеу". Трансляция: "Футбол 2". Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
18-го и 19 февраля прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты можно посмотреть по ссылке.
Ответные матчи 1/8 финала турнира пройдут 10-го и 11 марта, а также 17-го и 18 марта. В 1/4 финала пройдут восемь команд.