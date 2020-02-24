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Лига чемпионов. Где и когда смотреть матчи 1/8 финала на этой неделе

Матчи плей-офф Лиги чемпионов в Украине будут транслироваться на телеканалах "Футбол 1/2".

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В следующую стадию Лиги чемпионов пройдет восемь команд
В следующую стадию Лиги чемпионов пройдет восемь команд
Фото: EPA

25-го и 26 февраля пройдет четыре матча 1/8 Лиги чемпионов.

25 февраля

"Челси" – "Бавария" – 22.00. Стадион: "Стэмфорд Бридж". Трансляция: "Футбол 1". Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи;

"Наполи" – "Барселона" – 22.00. Стадион: "Сан-Паоло". Трансляция: "Футбол 2".

26 февраля

"Лион" – "Ювентус" – 22.00. Стадион: "Парк Олимпик Лионне". Трансляция: "Футбол 1";

"Реал" – "Манчестер Сити" – 22.00. Стадион: "Сантьяго Бернабеу". Трансляция: "Футбол 2". Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

18-го и 19 февраля прошли первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Результаты можно посмотреть по ссылке.

Ответные матчи 1/8 финала турнира пройдут 10-го и 11 марта, а также 17-го и 18 марта. В 1/4 финала пройдут восемь команд.

Теги: футбол, Барселона, Лига чемпионов, Челси, Лион, Бавария, Манчестер Сити, Наполи
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