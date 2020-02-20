Лига чемпионов. "Аталанта" разгромила "Валенсию", "Тоттенхэм" проиграл "Лейпцигу"

19 февраля прошли первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Аталанта" – "Валенсия" – 4:1
Голы: Хатебур, 16, 62, Иличич, 42, Фройлер, 57 – Черишев, 66
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на замену на 81-й минуте матча, результативными действиями не отличался.
"Тоттенхэм" – "Лейпциг" – 0:1
Гол: Вернер, 58 (пенальти)
Ответные поединки "Валенсия" – "Аталанта" и "Лейпциг" – "Тоттенхэм" пройдут 10 марта.
Вчера состоялось еще два матча Лиги чемпионов: "Атлетико" победил "Ливерпуль" и "Боруссия" (Дортмунд) обыграла ПСЖ.
Расписание всех матчей турнира можно посмотреть по ссылке.