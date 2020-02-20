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Лига чемпионов. "Аталанта" разгромила "Валенсию", "Тоттенхэм" проиграл "Лейпцигу"

"Аталанта" разгромила "Валенсию" на домашнем стадионе, "Лейпциг" обыграл "Тоттенхэм" на выезде.

"Аталанта" победила "Валенсию" со счетом 4:1
"Аталанта" победила "Валенсию" со счетом 4:1
Фото: EPA

19 февраля прошли первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Аталанта" – "Валенсия" – 4:1

Голы: Хатебур, 16, 62, Иличич, 42, Фройлер, 57 – Черишев, 66

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на замену на 81-й минуте матча, результативными действиями не отличался.

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Тоттенхэм" – "Лейпциг" – 0:1

Гол: Вернер, 58 (пенальти)

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

Ответные поединки "Валенсия" – "Аталанта" и "Лейпциг" – "Тоттенхэм" пройдут 10 марта.

Вчера состоялось еще два матча Лиги чемпионов: "Атлетико" победил "Ливерпуль" и "Боруссия" (Дортмунд) обыграла ПСЖ.

Расписание всех матчей турнира можно посмотреть по ссылке.

Теги: футбол, Валенсия, Лига чемпионов, Тоттенхэм, Руслан Малиновский, Аталанта, РБ Лейпциг
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