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19-летний игрок "Боруссии" (Дортмунд) признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд забил два гола "Тоттенхэму" в первом мачте 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Холанд перешел в "Боруссию" в январе этого года
Холанд перешел в "Боруссию" в январе этого года
Фото: EPA

19-летний норвежский нападающий "Боруссии" (Дортмунд) Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, об этом пишет официальный сайт УЕФА.

На награду также претендовали бразильский защитник "Атлетико" Ренан Лоди, нидерландский игрок "Аталанты" Ханс Хатебур и французский вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" (Дортмунд) и ПСЖ Холанд забил два гола и принес своей команде победу со счетом 2:1.

Норвежец стал первым игроком, который забил в одном сезоне Лиги чемпионов за две разные команды.

Холанд перешел в "Боруссию" (Дортмунд) из "РБ Зальцбург" в январе этого года. Нападающий отметился 11 голами и одним ассистом в семи поединках за немецкую команду.

Теги: футбол, УЕФА, Лига чемпионов, Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанд
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