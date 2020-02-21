19-летний игрок "Боруссии" (Дортмунд) признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

19-летний норвежский нападающий "Боруссии" (Дортмунд) Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, об этом пишет официальный сайт УЕФА.
На награду также претендовали бразильский защитник "Атлетико" Ренан Лоди, нидерландский игрок "Аталанты" Ханс Хатебур и французский вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис.
В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" (Дортмунд) и ПСЖ Холанд забил два гола и принес своей команде победу со счетом 2:1.
Норвежец стал первым игроком, который забил в одном сезоне Лиги чемпионов за две разные команды.
Холанд перешел в "Боруссию" (Дортмунд) из "РБ Зальцбург" в январе этого года. Нападающий отметился 11 голами и одним ассистом в семи поединках за немецкую команду.