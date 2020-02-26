Лига чемпионов. "Бавария" разгромила "Челси", "Наполи" сыграл вничью с "Барселоной"

"Бавария" победила "Челси" на выезде, "Наполи" на домашнем поле сыграл вничью с "Барселоной".

25 февраля прошли первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Челси" – "Бавария" – 0:3

Голы: Гнабри, 51, 54, Левандовски, 76

Удаление: Алонсо, 83 ("Челси")

МУЛЬТИМЕДИА

Видео: footballua.tv

"Наполи" – "Барселона" – 1:1

Голы: Мертенс, 30 – Гризманн, 57

Удаление: Видаль, 89 ("Барселона")

МУЛЬТИМЕДИА

Видео: footballua.tv

Ответные поединки "Бавария" – "Челси" и "Барселона" – "Наполи" пройдут 18 марта.

На прошлой неделе состоялось еще четыре матча Лиги чемпионов. 26 февраля "Лион" сыграет с "Ювентусом", а "Реал" встретится с "Манчестер Сити".

Расписание трансляций матчей 1/8 финала турнира, которые пройдут на этой неделе, можно посмотреть по ссылке.