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Лига чемпионов. "Бавария" разгромила "Челси", "Наполи" сыграл вничью с "Барселоной"

"Бавария" победила "Челси" на выезде, "Наполи" на домашнем поле сыграл вничью с "Барселоной".

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"Бавария" разгромила "Челси" со счетом 3:0
"Бавария" разгромила "Челси" со счетом 3:0
Фото: EPA

25 февраля прошли первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Челси" – "Бавария" – 0:3

Голы: Гнабри, 51, 54, Левандовски, 76

Удаление: Алонсо, 83 ("Челси")

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

"Наполи" – "Барселона" – 1:1

Голы: Мертенс, 30 – Гризманн, 57

Удаление: Видаль, 89 ("Барселона")

МУЛЬТИМЕДИА
Видео: footballua.tv

Ответные поединки "Бавария" – "Челси" и "Барселона" – "Наполи" пройдут 18 марта.

На прошлой неделе состоялось еще четыре матча Лиги чемпионов. 26 февраля "Лион" сыграет с "Ювентусом", а "Реал" встретится с "Манчестер Сити".

Расписание трансляций матчей 1/8 финала турнира, которые пройдут на этой неделе, можно посмотреть по ссылке.

Теги: футбол, Барселона, Лига чемпионов, Бавария (Мюнхен), Челси, Наполи
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