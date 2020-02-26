Лига чемпионов. "Бавария" разгромила "Челси", "Наполи" сыграл вничью с "Барселоной"

25 февраля прошли первые поединки 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Голы: Гнабри, 51, 54, Левандовски, 76
Удаление: Алонсо, 83 ("Челси")
"Наполи" – "Барселона" – 1:1
Голы: Мертенс, 30 – Гризманн, 57
Удаление: Видаль, 89 ("Барселона")
Ответные поединки "Бавария" – "Челси" и "Барселона" – "Наполи" пройдут 18 марта.
На прошлой неделе состоялось еще четыре матча Лиги чемпионов. 26 февраля "Лион" сыграет с "Ювентусом", а "Реал" встретится с "Манчестер Сити".
Расписание трансляций матчей 1/8 финала турнира, которые пройдут на этой неделе, можно посмотреть по ссылке.