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"Реал" – "Манчестер Сити". Онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги чемпионов

26 февраля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде пройдет первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Манчестер Сити". Начало – в 22.00. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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"Реал" примет "Манчестер Сити" на домашнем поле
"Реал" примет "Манчестер Сити" на домашнем поле
Фото: EPA
Теги: футбол, Лига чемпионов, Реал (Мадрид), Мадрид, Манчестер Сити
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