"Манчестер Сити" подал апелляцию на решение УЕФА исключить клуб из еврокубков

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити" против УЕФА из-за решения организации дисквалифицировать английский клуб из еврокубков на два года из-за нарушения финансового fair play.

"Манчестер Сити" подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) из-за решения УЕФА дисквалифицировать клуб из еврокубков на два сезона, пишет официальный сайт CAS.

Суд зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити" 26 февраля. В CAS отмечают, что сейчас невозможно назвать дату, когда будет вынесено решение в этом деле.

14 февраля Арбитражная палата УЕФА наложила дисциплинарные меры на "Манчестер Сити" из-за нарушения правил финансового fair play и постановила, что клуб должен быть исключен из еврокубков на два года (в сезонах 2020/21 и 2021/22).

В тот же день "Манчестер Сити" выступил с заявлением, где сказано, что клуб подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

В текущем еврокубковом сезоне "Манчестер Сити" играет в Лиге чемпионов, где дошел до 1/8 финала. На этой стадии команда сыграет против испанского клуба "Реал" (Мадрид).

В июле 2016 года в "Манчестер Сити" перешел украинский футболист Александр Зинченко. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.