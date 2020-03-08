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Зинченко в составе "Манчестер Сити" уступил "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел на поле 77 минут в поединке 29-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед".

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Зинченко провел 19-й матч за "Манчестер Сити" в сезоне
Зинченко провел 19-й матч за "Манчестер Сити" в сезоне
Фото: EPA

Украинец Александр Зинченко в составе "Манчестер Сити" проиграл "Манчестер Юнайтед" в 29-м туре чемпионате Англии, пишет официальный сайт "горожан".

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" – 2:0

Голы: Марсьяль, 30, Миктоминей, 90+6

Зинченко вышел на матч в стартовом составе "Манчестер Сити" и провел на поле 77 минут, украинца заменил француз Бенжамен Менди.

По данным статистического портала SofaScore, Зинченко совершил два отбора мяча и один перехват. Украинец 13 раз потерял мяч и отдал 79 передач с точностью 91%.

Это был 19-й матч украинца за "Манчестер Сити" в этом сезоне во всех турнирах.

После 29 туров чемпионата Англии команда, в которой выступает Зинченко, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и имеет в активе 57 очков.

Теги: футбол, Украина, Англия, Манчестер Юнайтед, украинец, Манчестер Сити, футболист Александр Зинченко, чемпионат Англии
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