Сын Оксаны Марченко женился

Сын ведущей Оксаны Марченко – супруги депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – Богдан Марченко женился на своей избраннице Екатерине 10 октября.

Сын украинской ведущей Оксаны Марченко Богдан Марченко женился 10 октября. Свадебное фото на своей странице в Instagram 11 октября обнародовала его избранница Екатерина.

"10.10.2020. Екатерина и Богдан", – подписала она фотографию.

Сын Марченко со своей избранницей Екатериной. Фото: 90_katerina_60 / Instagram

В Instagram Stories невестка Марченко разместила видео со свадьбы, на которых запечатлены выступления украинских артистов, среди которых в том числе были певец Олег Винник, который переболел коронавирусом, и артист оригинального жанра Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Ведущим свадебной церемонии был Григорий Решетник.

Фото: 90_katerina_60 / Instagram

Богдан Марченко – сын Оксаны от ее первого брака с бизнесменом Юрием Коржом. С 2003 года Марченко состоит в официальном браке с депутатом Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. У пары есть 15-летняя дочь Дарья.