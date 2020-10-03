Нефтеперерабатывающий завод Оксаны Марченко попал в первую сотню рейтинга крупнейших частных предприятий России

Согласно данным российского Forbes, "Новошахтинский завод нефтепродуктов", который контролирует украинская телеведущая, жена кума президента России, народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко, является крупнейшим предприятием Ростовской области.

"Новошахтинский завод нефтепродуктов", который контролирует жена кума президента России, народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, вошел в рейтинг "200 крупнейших частных компаний России – 2020" по версии российской редакции журнала Forbes.

Годовая выручка предприятия составляет 142,7 млрд руб. (51,8 млрд грн).

Предприятие обошло в рейтинге таких российских гигантов, как "Сибирский антрацит" и "Газпром бурение" Игоря Ротенберга – сына партнера Путина по самбо Аркадия Ротенберга. Эти предприятия находятся на 89-м и 105-м местах рейтинга соответственно.

Согласно данным российского Forbes, завод также является крупнейшим предприятием Ростовской области.

Нефтяной бизнес в России формально принадлежит Марченко, кроме Новошахтинского завода, супруга Медведчука контролирует фирму "НЗНП Трейд", которая добывает нефть на Гавриковском месторождении, а также владеет танкерами через фирму Rosewood Shipping.

Как заявляли журналисты "Схем", "Новошахтинский завод нефтепродуктов" продает свою продукцию американской корпорации ExxonMobil, несмотря на то, что Медведчук находится под санкциями США из-за аннексии Крыма.