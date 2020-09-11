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Семья Медведчука владеет землей на побережье Болгарии стоимостью €19 млн – Bihus.info

Через два года после ухода украинского политика Виктора Медведчука с должности главы Администрации Президента Украины Леонида Кучмы связанные с ним компании купили недвижимости на курортах Болгарии на €20 млн, говорится в расследовании Bihus.info.

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Медведчук один из самых богатых депутатов Верховной Рады
Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады
Фото: ЕРА

Пять болгарских компаний семьи народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука владеют землей на побережье Черного моря в Болгарии. Об этом говорится в расследовании Bihus.info со ссылкой на выдержки из болгарских реестров.

Участки расположены на побережье Черного моря в муниципалитетах Несебр, Поморие и Царево – в популярных курортных регионах.

Часть земель предназначена для строительства вилл и курортно-рекреационных зданий, еще часть – сельскохозяйственного назначения.

Почти 23 гектара на болгарском побережье компании из орбиты Медведчука скупили в 2007 году – через два года после ухода политика с должности главы Администрации Президента Украины Леонида Кучмы. В то время Медведчук был членом Высшего совета юстиции.

По данным расследователей, для покупки недвижимости в Болгарии было основано пять фирм, в капитал которых "влили" около 37 млн левов (около 19 млн по нынешнему курсу).

Болгарские фирмы имеют сложную структуру собственности, которая через Кипр приводит к собственникам в Украине.

Конечным владельцем этих фирм в болгарском реестре компаний сейчас указана жена Медведчука телеведущая Оксана Марченко.

О том, что эти фирмы контролирует семья Медведчука, стало известно в 2020 году – после избрания народным депутатом в 2019 году политик обязан был подавать электронные имущественные декларации.

"Данные из имущественного реестра Болгарии редакция Bihus.info получила благодаря компании Schmidt & Schmidt, которая помогает журналистам открывать информацию в иностранных реестрах", – говорится в материале расследователей.

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады, он входит в топ-100 самых зажиточных украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в России, он – кум президента РФ Владимира Путина.

Теги: Украина, Виктор Медведчук, недвижимость, Болгария, декларация, журналисты, Оксана Марченко
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