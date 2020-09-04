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"Схемы": Компании семьи Медведчука в обход санкций поставляют нефтепродукты из России в США. Видео

Российский Новошахтинский завод нефтепродуктов, который контролирует семья украинского политика, народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", продает свою продукцию американской корпорации ExxonMobil, несмотря на то, что сам Медведчук находится под санкциями США. Об этом 3 сентября сообщила в своем расследовании программа "Схемы" (общий проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший"). Нефтяной бизнес в РФ формально принадлежит жене Медведчука – телеведущей Оксане Марченко (сам политик говорил, что управляет им он). Кроме Новошахтинского завода, Марченко контролирует фирму "НЗНП Трейд", которая добывает нефть на Гавриковском месторождении, а также владеет танкерами через фирму Rosewood Shipping (все эти компании указаны в декларации Медведчука). Журналисты проследили, что нефть на танкерах доставляют из Ростовской области в нейтральные воды Черного моря, а далее – в порт Хьюстона (Техас, США). По данным "Схем", компания ExxonMobil покупала нефтепродукты не напрямую у завода семьи Медведчука, а у швейцарского посредника – компании NewCoal Trading, которую связывают с депутатом Госдумы РФ от "Единой России" Глебом Хором.

 
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Медведчук отказался комментировать вопросы бизнеса
Медведчук отказался комментировать вопросы бизнеса
Скриншот: Радіо Свобода / YouTube

Медведчук отказался комментировать вопросы бизнеса, в ExxonMobil заявили, что они не реагируют на предположения или слухи.

"ExxonMobil продолжает придерживаться всех применяемых санкций. Политика ExxonMobil и ее дочерних компаний заключается в соблюдении всех правительственных законов, норм и правил, применяемых к деятельности компании в США и за из пределами... ExxonMobil также ожидает, что поставщики, подрядчики и исполнители будут придерживаться законов, правил и норм", – заявили в американской компании. 

"Схемы" отметили, что точная сумма контрактов неизвестна, но в среднем стоимость поставок, которые журналистам удалось отследить, эксперты оценивают в $150 млн.

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады, он входит в топ-100 самых состоятельных украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в России, он – кум президента РФ Владимира Путина.

США ввели против него персональные санкции в марте 2014 года в связи с аннексией Крыма.


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Видео: Радіо Свобода / YouTube
Теги: Россия, США, Крым, Виктор Медведчук, санкции, бизнес, нефть, ExxonMobil, Оксана Марченко
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