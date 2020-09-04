"Схемы": Компании семьи Медведчука в обход санкций поставляют нефтепродукты из России в США. Видео

Медведчук отказался комментировать вопросы бизнеса, в ExxonMobil заявили, что они не реагируют на предположения или слухи.

"ExxonMobil продолжает придерживаться всех применяемых санкций. Политика ExxonMobil и ее дочерних компаний заключается в соблюдении всех правительственных законов, норм и правил, применяемых к деятельности компании в США и за из пределами... ExxonMobil также ожидает, что поставщики, подрядчики и исполнители будут придерживаться законов, правил и норм", – заявили в американской компании.

"Схемы" отметили, что точная сумма контрактов неизвестна, но в среднем стоимость поставок, которые журналистам удалось отследить, эксперты оценивают в $150 млн.