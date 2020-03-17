MamaRika тайно вышла замуж

Украинская певица MamaRika вышла замуж за комедийного актера Сергея Середу.

Украинская певица MamaRika стала женой актера и телеведущего Сергея Середы. Об этом артистка сообщила в социльных сетях 17 марта.

"Это случилось! Теперь мы женаты!" – подписала свадебное фото певица.

Она призналась, что церемония бракосочетания прошла на безлюдном острове Панган (Таиланд) в присутствии местного жителя, который провел таинство обмена клятвами.

Супруг певицы Сергей Середа также поделился в Facebook свадебным фото.

"Мы это сделали!" – заявил он.

Новость о замужестве MamaRika сообщила в один день с презентацией на своем YouTube-канале клипа на песню Maemo, который, по ее словам, был снят спонтанно во время медового месяца пары в Таиланде.

"Магия клипа заключается в том, что съемочная группа просто подсматривала за нами, а мы не пытались играть какие-то роли", – рассказала артистка.

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Видео: MamaRika / YouTube

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) и актер Сергей Середа обручились в январе 2018 года после двух лет романтических отношений.

Летом 2018 года пара намеревалась сыграть свадьбу, но вскоре отменила планы. В интервью ведущей передачи "Світського життя" Кате Осадчей певица заявила, что они с бойфрендом решили повременить со свадьбой в том числе и из-за нежелания артистки становиться матерью.

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