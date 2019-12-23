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23 декабря, 2019
 
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Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж

Дочь погибшего украинского музыканта Андрея Кузьменка Мария-Барбара узаконила отношения со своим коллегой, медиком Виктором.

Свадьба состоялась 20 декабря
Свадьба состоялась 20 декабря
Фото: dzidzio / Instagram

Дочь погибшего украинского музыканта Андрея Кузьменка Мария-Барбара вышла замуж. Фото разместил в Instagram певец Dzidzio 20 декабря.

"Друзья, я сегодня пришел поздравить с днем свадьбы двоих прекрасных молодых людей: Барбару и Виктора! Бася – единственная дочь Кузьмы, а он сегодня вместе с нами празднует и радуется за своего ребенка, за такую хорошую новую семью, за все те годы, которые они должны прожить в любви, счастье и богатстве. Многая лета молодой паре!!!" – написал он.

Также фото опубликовали на Instagram-странице программы "Светская жизнь" на "1+1".

"Наши поздравления семейству будущих врачей!" – говорится в подписи.

Мария-Барбара и ее муж Виктор учатся в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца.

Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом в Днепропетровской области.

Он жил в браке со Светланой Бабийчук с 1994 года до своей смерти. Дочь Мария-Барбара родилась у пары 14 сентября 1997 года.

Теги: свадьба, Кузьма Скрябин, Мария-Барбара Кузьменко
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