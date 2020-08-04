  Свадьба в стиле COVID. 59-летний Пенн поделился подробностями своей свадьбы с 28-летней избранницей

По словам 59-летнего американского актера Шона Пенна, на их свадьбе с 28-летней австралийской актрисой Лейлой Джордж присутствовали только его дети и брат невесты. Регистрация брака проходила в приложении Zoom.

Пенн женился в третий раз Скриншот: Late Night with Seth Meyers / YouTube

59-летний актер Шон Пенн сообщил, что их свадьба с 28-летней австралийской актрисой Лейлой Джордж состоялась 30 июля. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Late Night with Seth Meyers.

В доказательство этого актер продемонстрировал на камеру обручальное кольцо на безымянном пальце левой руки.

По словам актера, на церемонии бракосочетания присутствовали его сын Хоппер и дочь Дилан, рожденные в браке с актрисой Робин Райт, а также брат невесты.

"Это произошло в минувший четверг. Мы сделали свадьбу в стиле COVID. Окружной комиссар зарегистрировал наш брак в Zoom, в то время, как мы находились дома – двое моих детей и брат [Лейлы] Джордж. Мы так это сделали", – поделился подробностями Пенн.

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Видео: Late Night with Seth Meyers / YouTube

О свадьбе актера 3 августа сообщило издание Daily News со ссылкой на супругу американского кинопродюсера Майка Медавоя Ирену Феррис.

По информации издания, свадьба актеров прошла в обстановке секретности. До брака пара встречалась в течение четырех лет, скрывая отношения от прессы.

Джордж – третья супруга актера. Ранее он был женат на певице Мадонне и актрисе Робин Райт.

Во втором браке Пенн стал отцом двух детей.

Третья супруга актера на год младше его дочери Дилан. При этом тесть актера – Винсент Д'Онофрио – старше Пенна на год.