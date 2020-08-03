Третья жена 59-летнего Пенна младше его дочери

До свадьбы с 28-летней австралийской актрисой Лейлой Джордж 59-летний американский актер Шон Пенн в течение четырех лет находился в статусе бойфренда.

Жена Пенна младше актера на 31 год Фото: leilageorge / Instagram

59-летний актер Шон Пенн женился на австралийской актрисе Лейле Джордж, которая младше его на 31 год, сообщает Daily News со ссылкой на супругу американского кинопродюсера Майка Медавоя Ирену Феррис.

Таблоид отмечает, что супруга продюсера опубликовала на своей закрытой странице в Instagram фото со свадьбы Пенна и Джордж.

По информации издания, свадьба актеров прошла в обстановке секретности. До брака пара встречалась в течение четырех лет, скрывая отношения от прессы.

Джордж – третья супруга актера. Ранее он был женат на певице Мадонне и актрисе Робин Райт.

Во втором браке Пенн стал отцом двух детей.

Третья супруга актера на год младше его дочери Дилан. При этом тесть актера – Винсент Д'Онофрио – старше Пенна на год.