"Воспоминания, воспоминания". Певица Slavia показала, какой была ее свадьба с Dzidzio

По словам певицы Slavia, она опоздала на собственную свадьбу с Dzidzio, так как хотела выглядеть в этот день идеально.

Slavia вышла замуж за Dzidzio в 2013 году Фото: SLAVIA / Facebook

Украинская певица Slavia (Ярослава Хома) в Instagram обнародовала серию фотографий, на которых запечатлена в день свадьбы с артистом Dzidzio (Михаил Хома).

Публикацию певица посвятила годовщине их бракосочетания, которая состоялась в день рождения артиста – 20 ноября.

"Просматривая фото со свадьбы, вспомнила много приятных и смешных моментов: с каким приподнятым настроением собирала листья и шишки, чтобы украсить свадебный стол, – ты так любишь лес, цветы в волосах и в букетах, из-за которых опоздала на собственную свадьбу, потому что все должно быть идеально. Воспоминания, воспоминания. Их еще так много", – подписала она публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVIA (@slavia_official)

Михаил и Ярослава Хома поженились в 2013 году. Пара познакомилась в 2000 году.

Летом 2020 года супруга артиста дебютировала как певица под творческим псевдонимом Slavia.

"Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорить о том, что чувствует, и не бояться реализовать себя. Так и родилась песня!" – заявила тогда она.

Комментируя клип, Dzidzio заявил, что "увидел в нем камни в свой огород".