"Воспоминания, воспоминания". Певица Slavia показала, какой была ее свадьба с Dzidzio

Украинская певица Slavia (Ярослава Хома) в Instagram обнародовала серию фотографий, на которых запечатлена в день свадьбы с артистом Dzidzio (Михаил Хома).
Публикацию певица посвятила годовщине их бракосочетания, которая состоялась в день рождения артиста – 20 ноября.
"Просматривая фото со свадьбы, вспомнила много приятных и смешных моментов: с каким приподнятым настроением собирала листья и шишки, чтобы украсить свадебный стол, – ты так любишь лес, цветы в волосах и в букетах, из-за которых опоздала на собственную свадьбу, потому что все должно быть идеально. Воспоминания, воспоминания. Их еще так много", – подписала она публикацию.
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Михаил и Ярослава Хома поженились в 2013 году. Пара познакомилась в 2000 году.
Летом 2020 года супруга артиста дебютировала как певица под творческим псевдонимом Slavia.
"Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорить о том, что чувствует, и не бояться реализовать себя. Так и родилась песня!" – заявила тогда она.
Комментируя клип, Dzidzio заявил, что "увидел в нем камни в свой огород".