"Не надо никого слушать". Жена Dzidzio Slavia рассказала, почему муж отговаривал ее от карьеры певицы

По словам жены музыканта Dzidzio (Михаила Хомы) украинской певицы Slavia (Ярославы Притулы- Хомы), она долгое время сопровождала мужа на концертах, пока не поняла, что теряет время.

Супруга украинского музыканта Dzidzio (Михаила Хомы) Slavia (Ярослава Притула-Хома) заявила, что муж отговаривал ее от сольной карьеры, уверяя, что ей будет очень сложно. Об этом она рассказала в интервью программе "ЖВЛ", которая вышла 23 сентября на "1+1".

По словам певицы, первое время она вместе с мужем ездила на его концерты и принимала участие во всех съемках Dzidzio.

"Было такое впечатление, что это не он выступал, а я. Но потом поняла, что теряю время – на самом деле это не я, а он [выступает], а меня нигде не видно за его плечами", – рассказала она.

Slavia считает, что тратила на это энергию, но ее усилия остались незамеченными. И тогда она решилась заняться собственной карьерой.

"Мне всегда Михаил говорил: "Это очень трудно. Не надо, не иди, не делай". Меня это пугало, но, с другой стороны, я понимаю, что мне надо пройти самой и не надо никого слушать, не надо бояться", – резюмировала она.

Михаил Хома женился на Ярославе Притуле в 2013 году. Пара познакомилась в 2000 году.

19 июня певица презентовала свой первый клип на трек "Я тобі не мамка". "Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорить о том, что чувствует, и не бояться реализовать себя. Так и родилась песня!" – заявила тогда Slavia.