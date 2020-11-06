Жена Dzidzio певица Slavia в новой песне захотела "такого, как Кличко". Видео
Жена Dzidzio украинская певица Slavia (Ярослава Хома) 6 ноября на своем канале в Youtube презентовала lyric-видео на композицию "Хочу крутого мена". Это вторая песня в репертуаре артистки – в июне 2020 года она дебютировала с треком "Я тобі не мамка". В новом видео Slavia появляется в образе ангела в боксерских перчатках. "Хочу такого, як Кличко, щоб цілував моє личко", – поет она о мужчине своей мечты. По словам певицы, новая композиция – это аффирмация для женщин, которые хотят выйти замуж. "Здесь есть определенный стеб на девушек, которые ходят в рестораны охотиться на мужчин. Моя песня – тест для неуспешных мужчин и корыстных женщин", – написала она в Facebook.
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