Бульвар Шоубиз
 
06 ноября, 2020
 
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Жена Dzidzio певица Slavia в новой песне захотела "такого, как Кличко". Видео

Жена Dzidzio украинская певица Slavia (Ярослава Хома) 6 ноября на своем канале в Youtube презентовала lyric-видео на композицию "Хочу крутого мена". Это вторая песня в репертуаре артистки – в июне 2020 года она дебютировала с треком "Я тобі не мамка". В новом видео Slavia появляется в образе ангела в боксерских перчатках. "Хочу такого, як Кличко, щоб цілував моє личко", – поет она о мужчине своей мечты. По словам певицы, новая композиция – это аффирмация для женщин, которые хотят выйти замуж. "Здесь есть определенный стеб на девушек, которые ходят в рестораны охотиться на мужчин. Моя песня – тест для неуспешных мужчин и корыстных женщин", – написала она в Facebook.

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"Хочу крутого мена" второй трек Slavia
"Хочу крутого мена" – второй трек Slavia
Фото: SLAVIA / Facebook

видео

Видео: SLAVIA / YouTube
Теги: Владимир Кличко, видео, клип, Dzidzio, Slavia
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