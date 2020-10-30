Slavia рассказала, что мечтает представлять Украину на "Евровидении"

По словам украинской певицы Slavia, ее муж – украинский певец Dzidzio не был готов к тому, что она решила публично заявить о себе как о певице.

Украинская певица Slavia (Ярослава Хома) в интервью, опубликованном 29 октября на сайте издания "КП в Украине", рассказала, что ожидала от мужа – украинского певца Dzidzio (Михаила Хомы) – другой реакции на свой дебютный клип "Я тобі не мамка".

По словам артистки, супруг ревниво отнесся к тому, что она публично заявила о себе как о певице. Slavia подчеркнула, что он был к этому не готов, но сейчас он уже привыкает к этой мысли.

Певица рассказала, что ее мечта – представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение", но сейчас она занята поиском команды. Обращаться за помощью к мужу Slavia не готова – говорит, у него много собственных проектов.

На своей странице в Instagram певица 24 октября анонсировала премьеру новой песни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Soon... #SLAVIA #Славія #new... Публикация от SLAVIA (@slavia_official) 23 Окт 2020 в 2:56 PDT

19 июня 2020 года певица презентовала свой первый клип на трек "Я тобі не мамка". "Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорить о том, что чувствует, и не бояться реализовать себя. Так и родилась песня!" – заявила тогда Slavia.

В интервью программе "ЖВЛ", которая вышла 23 сентября на "1+1", певица заявила, что муж отговаривал ее от сольной карьеры, уверяя, что будет очень сложно.

Супруг певицы в конце сентября в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей сообщил, что в дебютном клипе жены увидел камни в свой огород.