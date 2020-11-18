Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2020
 
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Жена Dzidzio – певица Slavia рассказала, как могут зарабатывать артисты во время карантина

По словам супруги украинского артиста Dzidzio – певицы Slavia, в условиях карантина основным источником доходов для артистов стали социальные сети и онлайн-выступления.

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Slavia: Следует продолжать писать песни, наполнять себя новыми полезными знаниями, чем я и занимаюсь
Slavia: Следует продолжать писать песни, наполнять себя новыми полезными знаниями, чем я и занимаюсь
Фото: SLAVIA / Facebook

Супруга украинского артиста Dzidzio – певица Slavia (Ярослава Хома) в комментарии, опубликованном 13 ноября на сайте Comments.ua, заявила, что в условиях карантина продолжает писать песни, несмотря на то, что количество выступлений сократилось.

"Массовые мероприятия не увеличиваются, а только отменяются. Заработком для артистов стали социальные сети, онлайн-концерты, средства от стримингових платформ. Главное – не опускать руки и двигаться вперед. Можно разработать свои курсы вокала, игры на музыкальном инструменте. Многие артисты занимаются спортом и могут практиковать онлайн-тренировки. Обязательно следует продолжать развивать свое творчество, писать песни, наполнять себя новыми полезными знаниями, чем я и занимаюсь. Человеку, который работает, вселенная всегда дает ресурс", – рассказала артистка.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с 14 ноября. Он отметил, что Минздрав планировал ввести жесткий трехнедельный карантин, но отказался от этого, ссылаясь на то, что экономика его не выдержит.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос.

По состоянию на 17 ноября в Украине зарегистрировано 557 657 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 968 – за последние сутки. С начала эпидемии скончалось 9856 пациентов с COVID-19, выздоровело 250 983 человека.

Теги: доходы, карантин, Dzidzio, певица, Slavia
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