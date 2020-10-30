Йоханссон в третий раз вышла замуж

Американская актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за шоумена Колина Жоста. Об этом сообщается 29 октября на странице американской благотворительной организации Meals on Wheels в Instagram.
В публикации говорится, что Йоханссон и Жост в честь своего бракосочетания оказали фонду финансовую поддержку, которая будет направлена на организацию питания для пожилых людей.
"Рады сообщить, что в выходные Скарлетт Йоханссон и Колин Жост поженились. Церемония была очень камерной, только для самых близких друзей и родственников. Все меры безопасности в отношении COVID-19 были соблюдены", – подчеркнули в фонде.
Сумма пожертвования не уточняется.
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We’re thrilled to break the news that Scarlett Johansson and Colin Jost were married over the weekend in an intimate ceremony with their immediate family and loved ones, following COVID-19 safety precautions as directed by the CDC. Their wedding wish is to help make a difference for vulnerable older adults during this difficult time by supporting @mealsonwheelsamerica. Please consider donating to celebrate the happy couple by clicking the link in our bio.
Это первый брак Жоста и третий для Йоханссон. Пара познакомилась в 2017 году.
Ранее актриса была замужем за актером Райаном Рейнольдсом – коллеги стали супругами в 2008 году, а в 2010 расторгли брак.
В октябре 2014 года актриса вышла замуж за французского журналиста Ромена Дориака – на тот момент у них уже была дочь Роуз Дороти, которая родилась за месяц до свадьбы. Супруги расстались в 2016 году, а осенью 2017 года получили решение суда о разводе.