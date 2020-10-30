Бульвар Шоубиз
 
30 октября, 2020
 
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Йоханссон в третий раз вышла замуж

На свадьбу американской актрисы Скарлетт Йоханссон и шоумена Колина Жоста были приглашены только самые близкие друзья и родственники.

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Жост третий муж Йоханссон
Жост – третий муж Йоханссон
Фото: ЕРА

Американская актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за шоумена Колина Жоста. Об этом сообщается 29 октября на странице американской благотворительной организации Meals on Wheels в Instagram. 

В публикации говорится, что Йоханссон и Жост в честь своего бракосочетания оказали фонду финансовую поддержку, которая будет направлена на организацию питания для пожилых людей.

"Рады сообщить, что в выходные Скарлетт Йоханссон и Колин Жост поженились. Церемония была очень камерной, только для самых близких друзей и родственников. Все меры безопасности в отношении COVID-19 были соблюдены", – подчеркнули в фонде.

Сумма пожертвования не уточняется.

Это первый брак Жоста и третий для Йоханссон. Пара познакомилась в 2017 году. 

Ранее актриса была замужем за актером Райаном Рейнольдсом – коллеги стали супругами в 2008 году, а в 2010 расторгли брак. 

В октябре 2014 года актриса вышла замуж за французского журналиста Ромена Дориака – на тот момент у них уже была дочь Роуз Дороти, которая родилась за месяц до свадьбы. Супруги расстались в 2016 году, а осенью 2017 года получили решение суда о разводе.

Теги: свадьба, Райан Рейнольдс, Скарлетт Йоханссон
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