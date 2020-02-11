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Бульвар Шоубиз
11 февраля, 2020
 
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Йоханссон на "Оскаре" показала тату и бриллианты за $2,5 млн

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон на красной дорожке церемонии вручения премии Американской киноакадемии появилась в бриллиантах бренда Forevermark и Anita Ko.

Йоханссон совместила в одном образе татуировки и лакшери-украшения
Йоханссон совместила в одном образе татуировки и лакшери-украшения
Фото: EPA

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке церемонии вручения премии Американской киноакадемии "Оскаре" в ювелирных украшениях Forevermark и Anita Ko стоимостью $2,5 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

Йоханнсон надела серьги с бриллиантами и бриллиантовый браслет из 18-каратного белого золота. 

Фото украшений крупным планом разместили на странице бренда в Instagram.

Украшения дополнили платье Йоханссон от модного дома Oscar de la Renta. Платье было пошито специально для нее, и стоимость его не указывается. На странице бренда  Oscar de la Renta в Instagram сообщается, что платье Йоханссон было расшито оловом.

"Номинантка на "Лучшую женскую роль" и "Лучшую женскую роль второго плана" Скарлетт Йоханссон ослепляет красную ковровую дорожку "Оскара" в  оловянном платье с бахромой и атласной юбкой. Сложно составленный вручную корсет и юбка с разрезом представляют собой более 300 часов работы мастеров", -- говорится в описании фото.

Снимки Йоханссон в этом образе разместило фотоагентство EPA.

На фото на оголенной спине актрисы видны татуировки.

Фото: EPA
Фото: EPA

На следующем снимке, на котором Йоханссон зпечатлена во время объятий с победительницей "Оскара" в категории "Лучшая роль второго плана" Лорой Дерн татуировки можно рассмотреть ближе. На спине Йоханссон вытатуирована ветка розы с цветами и шипами и ягненок.

Фото: EPA
Фото: EPA

Йоханссон не получила статуэтку "Оскар" и в категории "Лучшая женская роль" – в этом году приз достался Рене Зеллвегер. С полным списком победителей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Теги: Оскар, мода и красота, Скарлетт Йоханссон, Оскар 2020
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