"Оскара" за режиссуру у Тарантино пока нет. Киноакадемики тоже люди и ничто человеческое им не чуждо. В частности – зависть

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Квартирный вопрос.

В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии "Оскар".

Накануне "Оскара" всегда так нервничаю, будто мне там тоже могут что-нибудь вручить. Ни одну раздачу слонов, кроме, пожалуй, чемпионатов по футболу, мир не принимает так близко к сердцу, как премию Американской киноакадемии. К слову, мы на этот раз тоже попытались выдвинуться в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" с фильмом Наримана Алиева "Домой", далеко не зашли, но попытка достойная, кино хорошее и вот вообще не стыдно.

А "Оскар" лично я люблю еще и за то, что он всегда отражает состояние культуры и общества в целом. Не то чтобы культура и общество кардинально менялись от "Оскара" к "Оскару" (мероприятие-то ежегодное), тем не менее все время какие-то качели, никто не знает, в какую ленту новостей вынырнет завтра, мир ускоряется и то одно, то другое. И в этом смысле "Оскар" – всегда зеркало – по его наградам легко понять, куда нас качнуло. Достаточно пристальнее вглядеться в лучший фильм.

Лучшими в розыгрыше призов "Оскар 2020" стали "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Кино, в котором вторично все, если говорить о замысле, теме, идее, задаче, сверхзадаче. Где нет никакой особой новости, кроме режиссерского темперамента. Пон Чжун Хо стал лауреатом четырех "Оскаров" за один год (последний раз нечто подобное случалось с Уолтом Диснеем), прихватив два главных – за лучший фильм и лучший на иностранном языке.

Три "Оскара" достались драме Сэма Мендеса "1917", в том числе за операторскую работу Роджера Дикинса. Красивое кино про войну, снятое человеком, не понимающим, что такое война. Умного, тонкого, трогательного, а ближе к финалу душераздирающего "Кролика Джоджо" Тайка Вайтити зацепили лишь краем, удостоив статуэткой "За лучший адаптированный сценарий". Там у мальчика – воображаемый друг Гитлер, и вся история не очень красивая и однозначная, и часть критиков уже успели увидеть в этом неуместную хохму, а зрители, в отличие от критиков, – народ же совсем темный, мало ли кто что разглядит. Но совсем не отметить "Кролика" было нельзя, кино-то нерядовое, а судят-то академики.

Классическая добротная мелодрама Греты Гервиг "Маленькие женщины", ставшая восьмой полнометражной экранизацией романа Луизы Мэй Олкотт (интересно, когда будет девятая?), получила честный приз за дизайн костюмов. А Рене Зеллвегер – ожидаемую "Лучшую женскую роль" за "Джуди", посвященную жизни и творчеству знаменитой американской актрисы и певицы Джуди Гарленд. Роль изначально значилась оскароносной, и тут почти без вариантов. Как и несложно было догадаться, что "Брачную историю" Ноа Баумбаха с великолепными работами Адама Драйвера и Скарлетт Йоханссон максимально замнут для ясности. Психологическая драма о семье и браке, не только конкретном, а о браке как институте, калечащей структуре, в которой сложно бывает сохранить чувства и личность, в нынешний "Оскар" совсем уж не вписывалась. Но опять-таки, совсем не заметить нельзя, поэтому Лоре Дерн выдали за лучшую роль второго плана.

Биографической драме "Ford против Ferarri" Джеймса Мэнголда деликатно вручили за лучший звук. Кино отличное, но локальная, пусть и увлекательная, история конфликта автомобильных концернов не тянет на фоне социально значимых "1917" и "Паразитов". Одна же из главных особенностей "Оскара" в том, что он почти никогда не оставляет хорошее кино незамеченным. Хорошее обязательно попадает в список фаворитов, но в этот же список попадает и кино среднее, и откровенно слабое. И угадать, кто из худших станет лучшим, подчас довольно сложно.

Я думала, что в этот раз по полной выпишут "Джокеру" – психологическому триллеру Тодда Филлипса, вызвавшему бешеный зрительский успех. Но выписали "Паразитам". "Джокеру" же дали за прекрасную музыку Хильдур Гуднадоуттир, ну и Хоакин Феникс снискал "Лучшую мужскую роль" за свою пока худшую роль. Феникс – замечательный артист и не виноват в том, что ему дали "Оскар". Что именно в "Джокере" ему совершенно нечего было играть. Он, правда, хороший и выжал все, что мог, тщательно чередуя три выражения лица два невыносимых часа, пока не пошли титры. А три выражения лица в беспощадную эпоху селфи – это роскошь. Могли дать и за два.

Старичков с "Ирландцем", заявленным в 10 номинациях, прокатили полностью, что тоже ожидаемо. В Голливуде нет культовых фигур и понятие "звезда" там весьма условно. Поэтому Скорсезе, Де Ниро и Аль Пачино только за то, что они Скорсезе, Де Ниро и Аль Пачино, в Голливуде не дают премий. Это не "Киевская пектораль", где для лучшей роли достаточно быть народным артистом Украины, стоящим на пороге своего 90-летия.

До сих пор нет ни одного режиссерского "Оскара" у Квентина Тарантино, который давно уже является отдельной историей кино и особой культурой. Более того, Тарантино – это артхаус, который исправно делает кассу в безжалостном мире голливудского чистогана. Ни в один свой фильм он не приходил пустым, каждое его кино – своеобразный прорыв, за каждым – только его идея, замысел, тема. Если он и крадет, то лишь у себя, имеет право. И вы еще найдите, где он что у себя попер. Вы еще считайте все его посылы и прорубитесь в его тончаки, ссылки, подтексты и приветы. В его воздушные поцелуи. Но "Оскара" за режиссуру у Квентина пока нет. Киноакадемики тоже люди и ничто человеческое им не чуждо. В частности – зависть. Это в некоторых видах спорта, как заметил один замечательный критик, судит секундомер, а в кино решают живые люди – и как бы понятно. Живым киноакадемикам давно понятно, кто делает кино, а кто – так, покурить вышел. Поэтому Тарантино стабильно без "Оскара", и все давно привыкли. И все-таки "Однажды… в Голливуде", выдвинутый в 10 номинациях и победивший в двух (Брэд Питт и художник), – случай особый.

Это ведь еще кино про искусство кино, вот в чем дело. Последний Тарантино – это воздушный поцелуй спасительной силе искусства, которой подвластно все. И когда Ди Каприо трепетно склоняется перед живой, невредимой и сильно беременной Шэрон Тейт, выбегающей из вполне земных врат, а не райских, заходится сердце. Ну какой же великий романтик, вот где браво, так браво. И надо обладать тарантиновским бесстрашием, чтобы через 50 лет с восхитительным блеском решиться переписать чертову реальность и восстановить попранную справедливость, и загнать волшебным огнеметом силы зла туда, куда их еще никто не гонял, и поклониться Золотому веку Голливуда, и всем славным ребятам, и живому Роману Полански, продолжающему снимать всем смертям назло в свои 86, и его прекрасной Шэрон, зверски убитой на последнем месяце беременности у себя дома членами коммуны "Семья" в августе 1969-го. Надо быть поразительно пунктуальным, чтобы успеть поклониться тем, а не этим, пока еще живы те, кто способен оценить.

Я допускаю, что новый Тарантино не дойдет до тех, кому плюс-минус 30. Но в этом нет ничьей вины. Те, кому плюс-минус, выросли в другой культуре, она не лучше и не хуже, а просто другая, мир же меняется ежесекундно, еще раз повторю. Но американские киноакадемики – ведь не люди с улицы и им не под 30. И не понять, что "Однажды… в Голливуде" – живая история кино и чудо искусства, не могли. При всех индивидуальных оценках и углах зрения. Не могли, но сделали вид, что не поняли. И в общем, зря вы так.

С другой стороны, Брэд Питт, получивший свой первый "Оскар" за роль второго плана в главном фильме Тарантино, – это по-своему красиво. И даже как-то изящно. Особенно если вспомнить, как изящно они с Лео накидали силам зла. С Лео, которому киноакадемики несколько лет назад тоже наконец отслюнявили его первый "Оскар" за худшую роль. Долго ждали, пока он сыграет худшую, чтобы наконец вручить. Ну как тут не умилиться? Живые же люди. Люди как люди, и милосердие иногда стучится в их сердца. Вот только квартирный вопрос испортил их. Поразительным образом квартирный вопрос остается смыслообразующим даже в среде американских киноакадемиков. Поэтому лучшим фильмом нынешнего "Оскара" стал фильм не про искусство, а про квартиру, которую одни паразиты пытались отжать у других.

А с третьей стороны, давать однажды в Голливуде премию за лучший фильм "Однажды… в Голливуде" тому, кто и так лучший, и все это прекрасно понимают, – явный перебор. Ну сами подумайте.

Источник: "ГОРДОН"