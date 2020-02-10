Актер Билли Портер прибыл на церемонию "Оскар" в образе птицы Феникс и с одеялом

Американский актер Билли Портер нарушил правило смокинга, появившись на красной дорожке церемонии "Оскар" в женском наряде – золотом топе и пышной юбке.

50-летний американский актер Билли Портер во второй раз нарушил правило смокинга, явившись 10 февраля на 92-ю церемонию вручения премии Американской киноакадемии "Оскар" в топе с золотыми перьями и юбке с принтом, пишет издание People. Портер был обут в золотые босоножки со шнуровкой на высоком каблуке.

На своей странице в Твиттер актер назвал свой образ "Птица Феникс" и признался, что при составлении наряда вдохновлялся стилистикой Кенсингстонского дворца, так как "Оскар – это королевское событие".

The Oscars are a royal event, so naturally we took inspiration from Kensington Palace. I’m officially a Queen with a KW * Thank you @jtes and @nytimes for this beautiful piece * https://t.co/KzKS6vrA3a — Billy Porter (@theebillyporter) February 9, 2020

Как сообщает Entertainment Tonight, Потер также взял с собой на церемонию теплое одеяло, в которое кутался во время непогоды. Издание сообщает, что в момент, когда гости кинопремии шли по красной дорожке, начался дождь и поднялся сильный ветер.

Это не первый эпатажный выход актера на красную дорожку кинопремии "Оскар". В прошлом году Потер явился на церемонию в черном платье-смокинге из бархата, а в январе 2020 года актер снова выбрал платье для посещения церемонии награждения лауреатов премии Critics' Choice Movie Awards.

Билли Портер родился в 1969 году в США, Актерскую карьеру начинал на театральной сцене. В 2019 году Портер стал единственным чернокожим актером-геем, получившим телевизионную премию "Эмми" за главную роль в сериале "Поза".