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10 февраля, 2020
 
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Актер Билли Портер прибыл на церемонию "Оскар" в образе птицы Феникс и с одеялом

Американский актер Билли Портер нарушил правило смокинга, появившись на красной дорожке церемонии "Оскар" в женском наряде – золотом топе и пышной юбке.

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Наряд Билли Портера является нарушением дресс-кода церемонии
Наряд Билли Портера является нарушением дресс-кода церемонии
Фото: ЕРА

50-летний американский актер Билли Портер во второй раз нарушил правило смокинга, явившись 10 февраля на 92-ю церемонию вручения премии Американской киноакадемии "Оскар" в топе с золотыми перьями и юбке с принтом, пишет издание People. Портер был обут в золотые босоножки со шнуровкой на высоком каблуке. 

На своей странице в Твиттер актер назвал свой образ "Птица Феникс" и признался, что при составлении наряда вдохновлялся стилистикой Кенсингстонского дворца, так как "Оскар – это королевское событие".

Как сообщает Entertainment Tonight, Потер также взял с собой на церемонию теплое одеяло, в которое кутался во время непогоды. Издание сообщает, что в момент, когда гости кинопремии шли по красной дорожке, начался дождь и поднялся сильный ветер. 

Это не первый эпатажный выход актера на красную дорожку кинопремии "Оскар". В прошлом году Потер явился на церемонию в черном платье-смокинге из бархата, а в январе 2020 года актер снова выбрал платье для посещения церемонии награждения лауреатов премии CriticsChoice Movie Awards.

Билли Портер родился в 1969 году в США, Актерскую карьеру начинал на театральной сцене. В 2019 году Портер стал единственным чернокожим актером-геем, получившим телевизионную премию "Эмми" за главную роль в сериале "Поза". 

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