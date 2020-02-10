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10 февраля, 2020
 
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"Они его покрасят". Брэд Питт посвятил актерскую премию "Оскар" своим шестерым детям

Американский актер Брэд Питт признался, что отдаст "Оскар"своим детям.

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Получив награду, Питт признался в любви к своим детям
Получив награду, Питт признался в любви к своим детям
Фото: EPA

Американский актер Брэд Питт посвятил победу в номинации "Лучший актер второго плана" по версии Американской киноакадемии своим шестерым детям, пишет издание Us Weekly. 

Выступая 10 февраля на церемонии вручения наград, актер заявил, что полученная им золотая статуэтка достанется его шестерым детям.

"Это для моих детей, которые красят все, что я получаю", – заявил Питт со сцены. Сдерживая слезы, актер заявил, что обожает своих детей. 

Золотая статуэтка "Оскар" – четвертый трофей в арсенале актера за роль Клиффа Бута в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" и первый "Оскар" в его актерской карьере.

2 февраля в Лондоне на церемонии награждения лауреатов премии Британской киноакадемии BAFTA Питт получил награду в номинации "Лучшая роль второго плана". Ранее его актерская работа в фильме Тарантино была отмечена наградами "Золотой глобус" и SAG Awards.

Брэд Питт является отцом шестерых детей, рожденных и усыновленных в браке с американской актрисой Анджелиной Джоли. Экс-супруги усыновили Меддокса (18 лет), Пакса (16 лет) и Захару (15 лет). Позже в браке родились дочь Шило (13 лет) и близнецы Нокс и Вивьен (11 лет). С бывшей женой у актера после развода отношения не сложились. 

Теги: США, Оскар, Лос-Анджелес, Брэд Питт
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