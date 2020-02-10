Клуб читателей
ГОРДОН
 
КУЛЬТУРА

Уроженка Киева получила "Оскар" за лучшую документальную короткометражку

Продюсер Елена Андрейчева, которая родилась в Киеве, получила "Оскар" за короткометражную документальную ленту "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Елена Андрейчева (слева) и Кэрол Дайсингер (справа) стали лауреатами "Оскара 2020"
Елена Андрейчева (слева) и Кэрол Дайсингер (справа) стали лауреатами "Оскара 2020"
Фото: EPA

Среди лауреатов кинопремии "Оскар-2020" оказалась уроженка Киева продюсер Елена Андрейчева. Она получила статуэтку за лучший документальный фильм года. Об этом сообщается на сайте премии.

Елена Андрейчева и Кэрол Дайсингер получили "Оскар" за фильм "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)". 

Документальный фильм рассказывает об афганских девочках, которые учатся читать, писать и кататься на скейтборде в Кабуле.

На личном сайте Андрейчевой указано, что она родилась в Киеве, а ныне живет в Лондоне. С 2006 года работает в сфере документального кино и развития телевидения.

92-я церемония вручения премии "Оскар" состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля. 

Со списком всех победителей можно ознакомиться здесь.

Теги: кино, Оскар, Елена Андрейчева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Костюм джедая, вентиляция и голое тело. Самые экстравагантные наряды на церемонии "Оскар 2020"
Костюм джедая, вентиляция и голое тело. Самые экстравагантные наряды на церемонии "Оскар 2020"
  "Поринай". Племянница Ротару Sonya Kay выпустила клип. Видео
  "Поринай". Племянница Ротару Sonya Kay выпустила клип. Видео
Слава из "НеАнгелов" прокомментировала роман с Вишняковым
Слава из "НеАнгелов" прокомментировала роман с Вишняковым
Loboda показала рану на ноге
Loboda показала рану на ноге
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS