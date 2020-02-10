Уроженка Киева получила "Оскар" за лучшую документальную короткометражку

Продюсер Елена Андрейчева, которая родилась в Киеве, получила "Оскар" за короткометражную документальную ленту "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)".

Среди лауреатов кинопремии "Оскар-2020" оказалась уроженка Киева продюсер Елена Андрейчева. Она получила статуэтку за лучший документальный фильм года. Об этом сообщается на сайте премии.

Елена Андрейчева и Кэрол Дайсингер получили "Оскар" за фильм "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девочка)".

Документальный фильм рассказывает об афганских девочках, которые учатся читать, писать и кататься на скейтборде в Кабуле.

На личном сайте Андрейчевой указано, что она родилась в Киеве, а ныне живет в Лондоне. С 2006 года работает в сфере документального кино и развития телевидения.

92-я церемония вручения премии "Оскар" состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля.