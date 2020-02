"Что она там делает?" Танцовщица Блэк Чайна приехала на кинопремию "Оскар" без приглашения

Американская модель, танцовщица и Instagram-блогер Блэк Чайна появилась на красной дорожке 92-й церемониии награждения "Оскар" без приглашения, сообщает таблоид People.

На церемонию награждения кинопремии "Оскар" Чайна прибыла за несколько часов до начала и одной из первых прошлась по красной дорожке. При этом танцовщица не была номинирована на премию и не являлась ведущей мероприятия, пишет сайт E News. Появление Чайны вызвало у пользователей социальных сетей возмущение.

"Чайна ворует "Оскар" после того, как ей его не дали", – цитирует издание твит пользователя, удивленного присутствием танцовщицы на церемонии вручения кинопремий.

"Кто-то может сказать, что она там делает? У меня больше прав быть там, чем у нее", – этот твит опубликован на сайте E News как "самый проницательный".

Can someone tell me why Blac Chyna is at the #Oscars ? I have more reason to be there than she does....