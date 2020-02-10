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10 февраля, 2020
 
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"Что она там делает?" Танцовщица Блэк Чайна приехала на кинопремию "Оскар" без приглашения

Появление американской танцовщицы Блэк Чайны на красной дорожке церемонии "Оскар" вызвало недоумение у пользователей социальных сетей.

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Блэк Чайна приехала на церемонию "Оскар" одной из первых
Блэк Чайна приехала на церемонию "Оскар" одной из первых
Фото: EPA

Американская модель, танцовщица и Instagram-блогер Блэк Чайна появилась на красной дорожке 92-й церемониии награждения "Оскар" без приглашения, сообщает таблоид People.  

На церемонию награждения кинопремии "Оскар" Чайна прибыла за несколько часов до начала и одной из первых прошлась по красной дорожке. При этом танцовщица не была номинирована на премию и не являлась ведущей мероприятия, пишет сайт E News. Появление Чайны вызвало у пользователей социальных сетей возмущение. 

"Чайна ворует "Оскар" после того, как ей его не дали", – цитирует издание твит пользователя, удивленного присутствием танцовщицы на церемонии вручения кинопремий. 

"Кто-то может сказать, что она там делает? У меня больше прав быть там, чем у нее", – этот твит опубликован на сайте E News как "самый проницательный". 

Появление без приглашения – не единственный повод для критики в адрес Чайны. Издание Daily Mail назвало наряд фотомодели одним из худших на церемонии.  

"Слишком много тела", – пишет таблоид, критикуя глубокое декольте и высокий вырез бархатного платья, в котором Чайна позировала на красной дорожке.

После окончания мероприятия Чайна на своей странице в Instagram опубликовала видео, показав, как добирается на церемонию. "Еду на "Оскар", – написала она. 

Американская эпатажная фотомодель и танцовщица Блэк Чайна родилась в 1988 году в США. После окончания школы Чайна работала в стриптиз-клубе в Майами. Вскоре ее фото появились на обложках мужских журналов "Dimepiece", "Straight Stuntin" и "Black Men's Magazine". 

Будучи в отношениях с рэпером Тайгой, Чайна в 2012 году родила сына – Кинга Каира Стивенсона. В 2016 году танцовщица во второй раз стала матерью, родив дочь Дрим Рене от родного брата Ким Кардашян. В настоящее время родители судятся по поводу опеки над Дрим Рене. 

92-я церемония вручения наград Американской киноакадемиии "Оскар" проходила в Лос-Анджелесе в ночь с 9-го на 10 февраля

Теги: США, кино, Оскар, Лос-Анджелес, Instagram, платье, звезда, блогеры, модель
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