Киану Ривз пришел на "Оскар" с мамой

Мама голливудского актера Киану Ривза, художница по костюмам ПатрисияТейлор, облаченная в белый брючный костюм, сопровождала сына на красной дорожке кинопремии "Оскар".

Мама Ривза шла с ним под руку Фото: EPA

55-летний голливудский актер Киану Ривз пришел на 92-ю церемонию вручения премии Американской киноакадемии "Оскар" вместе со своей мамой, 76-летней художницей по костюмам Патрисией Тейлор. Снимки обнародовало фотоагентство EPA.

Мама актера появилась в белом брючном костюме с двубортным жакетом и туфлях-лодочках на небольшом каблуке, Ривз – в бабочке и костюме-тройке. Вместе они прошли под руку по красной дорожке.

Фото: EPA

Фото: EPA

Видео с красной дорожки опубликовало издание E!News в Twitter.

Keanu Reeves and his mom at the #Oscars. We repeat, KEANU REEVES AND HIS MOM AT THE OSCARS. pic.twitter.com/KCRATK03Wk — E! News (@enews) February 10, 2020

Со своим отцом, уроженцем Гавайев, Сэмьюэлем Ноулином Ривзом актер не поддерживает отношений. Мужчина ушел из семьи, когда будущему актеру было три года.

92-я церемония вручения премии "Оскар состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля.

Со списком всех победителей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.