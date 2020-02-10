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10 февраля, 2020
 
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Киану Ривз пришел на "Оскар" с мамой

Мама голливудского актера Киану Ривза, художница по костюмам ПатрисияТейлор, облаченная в белый брючный костюм, сопровождала сына на красной дорожке кинопремии "Оскар".

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Мама Ривза шла с ним под руку
Мама Ривза шла с ним под руку
Фото: EPA

55-летний голливудский актер Киану Ривз пришел на 92-ю церемонию вручения премии Американской киноакадемии "Оскар" вместе со своей мамой, 76-летней художницей по костюмам Патрисией Тейлор. Снимки обнародовало фотоагентство EPA.

Мама актера появилась в белом брючном костюме с двубортным жакетом и туфлях-лодочках на небольшом каблуке, Ривз – в бабочке и костюме-тройке. Вместе они прошли под руку по красной дорожке.

Фото: EPA
Фото: EPA

Фото: EPA
Фото: EPA

Видео с красной дорожки опубликовало издание E!News в Twitter.

Со своим отцом, уроженцем Гавайев, Сэмьюэлем Ноулином Ривзом актер не поддерживает отношений. Мужчина ушел из семьи, когда будущему актеру было три года.

92-я церемония вручения премии "Оскар состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля. 

Со списком всех победителей можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Теги: Оскар, Киану Ривз, Оскар 2020, Патрисия Тейлор
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