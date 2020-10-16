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16 октября, 2020
 
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Остапчук и Горняк поженились. Первое свадебное фото

Украинский шоумен Владимир Остапчук оформил отношения с нотариусом Кристиной Горняк.

Горняк сообщила, что они с Остапчуком создали семью
Горняк сообщила, что они с Остапчуком создали семью
Фото: kristygor / Instagram

Избранница украинского шоумена Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк поделилась в Stories Instagram своим свадебным снимком. Она сообщила, что они с Остапчуком вступили в брак.

"Поздравления новой семье Остапчук", – подписала она фото.

На снимке Горняк запечатлена в белом платье с высоким разрезом, Остапчук – в черном костюме и бабочке.

Фото: Олег Солодухов / Facebook
Фото: Олег Солодухов / Facebook

Остапчук сделал предложение Горняк 19 августа. Пара планировала расписаться 1 октября, но вынуждена отменить свадебную церемонию, так как они оба заразились коронавирусом. 18 сентября ijevty обнародовал в сети отрицательный тест на коронавирус, сообщив, что выздоровел.

В конце сентября 2020-го Остапчук сообщил, что их с Горняк свадьба состоится 15 октября 2020 года.

Теги: свадьба, Владимир Остапчук, Кристина Горняк
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