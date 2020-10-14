Остапчук перед свадьбой прокомментировал отношения с экс-супругой

Украинский телеведущий Владимир Остапчук заявил, что его с экс-супругой переводчицей Еленой Войченко всегда будут объединять их дети.

Украинский ведущий Владимир Остапчук, отвечая 13 октября на вопросы подписчиков в Instagram Stories, рассказал, как после развода у него складываются отношения с экс-супругой переводчицей Еленой Войченко.

"Мы всегда будем общаться с Леной, потому что у нас прекрасные детки, которых мы оба любим и оба воспитываем", – написал он.

Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram



Остапчук и Войченко прожили в браке 12 лет. У пары родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

5 мая 2020 года Остапчук официально представил свою новую избранницу – нотариуса Кристину Горняк. 19 августа он показал, как делал ей предложение.

9 сентября Горняк сообщила, что вынуждена отменить свадебную церемонию, запланированную на 1 октября, так как они с Остапчуком заразились коронавирусом.

18 сентября ведущий обнародовал в сети отрицательный тест на коронавирус, сообщив, что выздоровел.

В конце сентября 2020-го Остапчук сообщил, что их с Горняк свадьба перенесена на 15 октября 2020 года.