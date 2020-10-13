Остапчук объяснил, почему не пригласил своих детей к себе на свадьбу

По словам украинского ведущего Владимира Остапчука, в качестве гостей на его свадьбу с нотариусом Кристиной Горняк приглашены только взрослые.

Украинский ведущий Владимир Остапчук, отвечая 13 октября на вопросы подписчиков в Instagram Stories, заявил, что его дети Эмилия и Эван не будут присутствовать на его свадьбе, которая состоится 15 октября.

"Во-первых, других детей также не будет, а во-вторых, мы решили отдельно с ними погулять и отметить", – объяснил он.

Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram



25 мая 2020 года Остапчук официально представил свою новую избранницу – нотариуса Кристину Горняк. 19 августа он показал, как делал ей предложение.

9 сентября невеста Остапчука нотариус Кристина Горняк сообщила, что вынуждена отменить свадебную церемонию, запланированную на 1 октября, так как они с Остапчуком заразились коронавирусом.

18 сентября ведущий обнародовал в сети отрицательный тест на коронавирус, сообщив, что выздоровел.

В конце сентября 2020-го Остапчук сообщил, что их с Горняк свадьба перенесена на 15 октября 2020 года.

Ранее Остапчук был женат на переводчице Елене Войченко. В браке у пары родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года после 12 лет совместной жизни.