Бульвар Шоубиз
 
15 октября, 2020
 
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"Будем плакать много и от счастья". Невеста Остапчука рассказала, где провела ночь перед свадьбой

Избранница украинского шоумена Владимира Остапчука юрист Кристина Горняк заявила, что накануне свадьбы хочет побыть наедине со своими мыслями.

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Остапчук сделал предложение Горняк в конце августа
Остапчук сделал предложение Горняк в конце августа
Фото: kristygor / Instagram

Избранница украинского шоумена Владимира Остапчука юрист Кристина Горняк ночь перед свадьбой провела в гостиничном номере. Об этом она рассказала 14 октября своим подписчикам в Instagram.

"Сегодня я ночую одна. Я так решила и считаю, что так лучше для пары. Я хочу побыть в тишине и наедине со своими мыслями", – написал она.

"Это очень трогательно. Милая моя, завтра наш день, и я не обещаю, что смогу сдержать слезы восхищения", – отреагировал на публикацию ее жених.

"Будем плакать много и от счастья!" – ответила ему Горняк.

Остапчук сделал предложение Горняк 19 августа. Пара планировала расписаться 1 октября, но вынуждена отменить свадебную церемонию, так как они оба заразились коронавирусом.

18 сентября ведущий обнародовал в сети отрицательный тест на коронавирус, сообщив, что выздоровел.

В конце сентября 2020-го Остапчук сообщил, что их с Горняк свадьба состоится 15 октября 2020 года.

Теги: свадьба, Владимир Остапчук, Кристина Горняк
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