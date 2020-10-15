"Будем плакать много и от счастья". Невеста Остапчука рассказала, где провела ночь перед свадьбой

Избранница украинского шоумена Владимира Остапчука юрист Кристина Горняк заявила, что накануне свадьбы хочет побыть наедине со своими мыслями.

Избранница украинского шоумена Владимира Остапчука юрист Кристина Горняк ночь перед свадьбой провела в гостиничном номере. Об этом она рассказала 14 октября своим подписчикам в Instagram.

"Сегодня я ночую одна. Я так решила и считаю, что так лучше для пары. Я хочу побыть в тишине и наедине со своими мыслями", – написал она.

"Это очень трогательно. Милая моя, завтра наш день, и я не обещаю, что смогу сдержать слезы восхищения", – отреагировал на публикацию ее жених.

"Будем плакать много и от счастья!" – ответила ему Горняк.

Остапчук сделал предложение Горняк 19 августа. Пара планировала расписаться 1 октября, но вынуждена отменить свадебную церемонию, так как они оба заразились коронавирусом.

18 сентября ведущий обнародовал в сети отрицательный тест на коронавирус, сообщив, что выздоровел.

В конце сентября 2020-го Остапчук сообщил, что их с Горняк свадьба состоится 15 октября 2020 года.